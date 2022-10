Meloni: Kranzniederlegung am Grabmal des Unbekannten Soldaten

Die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat in Rom einen Kranz am Grabmal des Unbekannten Soldaten niedergelegt. Begleitet wurde sie von hochrangigen Militärs. Das Grabmal des Unbekannten Soldaten befindet sich in Rom am Altar des Vaterlandes (Altare della Patria).

Erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung

Meloni legte am vergangenen Samstag den Amtseid ab, Abgeordnetenkammer und Senat sprachen ihr bei Abstimmungen im Verlaufe der Woche das Vertrauen aus. Die 45 Jahre alte Vorsitzende der Rechtsaußenpartei Fratelli d'Italia ist die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung.

Die Fratelli d'Italia gingen Ende September als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervor und bilden ein rechtskonservatives Regierungsbündnis mit der Lega sowie Forza Italia.