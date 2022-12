Berg-Karabach: Aserbaidschanische Aktivisten blockieren armenische Lebensader

Mehrere tausend Armenier demonstrieren gegen die Blockade einer strategisch wichtigen Straße nach Armenien durch Aserbaidschan.

Seit zwei Wochen blockieren aserbaidschanische Aktivisten die einzige Straße, die die Region mit Armenien verbindet. Die Regierung in Jerewan wirft Aserbaidschan vor, eine humanitäre Krise auslösen zu wollen.

Vor einigen Tagen hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Aserbaidschan aufgefordert, den Korridor für Kranke und Notleidende freizugeben. Armenien hatte vor einem Zusammenbruch der medizinischen Versorgung in dem von aserbaidschanischen Kräften abgeriegelten Konfliktgebiet gewarnt.

Lala Dadayan, Apothekerin in Nagorny Karabach, erzählt: "Es mangelt an fiebersenkenden Medikamenten, Babynahrung, Windeln, Medikamenten für Erwachsene. Wir geben sie nur noch in kleinen Mengen aus, nicht in ganzen Schachteln, sondern stückweise".

Vyacheslav ist armenischer Rentner, für ihn ist die Sache klar: "Wenn das für uns die einzige Verbindung nach Armenien ist, dann kann es hier keine zwei Meinungen geben: Unsere Lebensader ist blockiert."

Völkerrechtlich ist die Zugehörigkeit Berg-Karabachs zu Aserbaidschan zu Recht umstritten - seit mehr als 30 Jahren wird um den Status der Region gerungen.