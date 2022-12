Rakete auf Belarus gestürzt - angeblich ukrainischer Herkunft

In Belarus ist nach dem Einsatz der ukrainischen Flugabwehr gegen russische Angriffe eine Rakete auf seinem Staatsgebiet gefunden. Die Fragmente wurden zunächst als Teile einer S-300-Flugabwehrrakete identifiziert, die angeblich von der Ukraine aus abgefeuert wurde.

Das belarussische Verteidigungsministerium teilte mit, dass seine Luftabwehr eine vom ukrainischen Territorium aus gestartete Rakete abgeschossen hat. Demnach wurden die Raketentrümmer in einem Dorf in der westlichen Region Brest, die an die Ukraine und Polen grenzt, entdeckt.

Das wäre ein ähnlicher Vorfall wie im November, als polnisches Gebiet getroffen wurde.

Russische Angriffswelle mit Raketen

Untersucht werde aber auch, ob die Rakete durch die belarussische Flugabwehr abgefangen worden sei. Von Verletzten war zunächst keine Rede. Belta veröffentlichte auch ein Foto, das Raketenreste zeigen soll.

Der belarusssiche Präsident Alexander Lukaschenko hatte russischen Truppen die Militärbasen in dem Land für Angriffe auf die Ukraine überlassen.

In der Ukraine wächst die Sorge, dass Russland von Belarus aus einen neuen Angriff starten könnte. Ein solcher Raketefund könnte von Belarus und Russland als Vorwand genutzt werden, um an der nördlichen Grenze der Ukraine eine zweite Front zu eröffnen.

Ukrainisches Militär schießt 54 russische Raketen und Marschflugkörper ab

Der ranghöchste ukrainische General Saluschny teilte über den Kurznachrichtendienst Telegram mit, man habe 54 von insgesamt 69 feindlichen Geschossen abfangen können. Deren Ziel sei erneut die Versorgungs-Infrastruktur in der Ukraine gewesen. Zuvor hatten die ukrainischen Behörden eine weitere massive Angriffswelle gemeldet. In mehreren Städten gab es schwere Explosionen, unter anderem in Charkiw und in der Haupstadt Kiew.

Angriffswelle mit Kamikaze-Drohnen

Bereits gestern sind russische Drohnen iranischer Produktion gegen Ziele im Süden und Osten des Landes abgefeuert worden. Betroffen warendie Regionen Dnipro, Donezk, Saporischschja und Charkiw. Nach Berichten der ukrainischen Agentur Unian wurden zahlreiche der unbemannten Fluggeräte abgeschossen. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden.