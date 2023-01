"Aus Freundschaft wurde Liebe" bei diesen 2 Bundestagsabgeordneten

Zwei Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU haben ihre Beziehung und Liebe zueinander in den sozialen Netzwerken öffentlich gemacht.

Sepp Müller aus Wittenberg und Wolfgang Stefinger aus München posteten am Montagabend zeitgleich ein gemeinsames Selfie, in dem sie in die Kamera lachen - im Hintergrund ein großer geschmückter Weihnachtsbaum.

"11 Prozent aller Paare lernen sich am Arbeitsplatz kennen und lieben. Manchmal werden Kollegen zu Freunden. Aus Freundschaft wurde bei uns Liebe. Wir sind glücklich. #loveislove", schrieben beide Politiker zu dem Bild.

Auf Anfrage von Euronews bestätigte Müller, mit Stefinger in einer Beziehung zu leben.

Stefinger ist Obmann der CDU/CSU-Fraktion im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und vertritt den Münchener Osten und die Innenstadt set 2013 im Bundestag, Müller ist dort für Dessau-Roßlau und den Landkreis Wittenberg seit 2017.

Zahlreiche Politikerinnen und Politiker aller Parteien gratulierten den Politikern nach der Ankündigung, darunter der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn, der sagte: "Nur die Liebe lässt uns leben" (Mary Roos). Herzlichen Glückwunsch Euch zweien! ♥️"

FDP-Politiker Lambsdorf kommentierte das Selfie des Paares mit den Worten: "Herzig schaut‘s Ihr aus 🥰Alles Gute für Euch beide 💕".

Beide Tweets hatten innerhalb weniger Stunden mehrere Hunderttausend Menschen erreicht und hunderte Kommentare und Likes gesammelt.