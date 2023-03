Verstappen unschlagbar: Niederländer gewinnt Formel-1-Auftakt

Weltmeister Max Verstappen hat die neue Formel-1-Saison so begonnen, wie er die vergangene aufgehört hatte: Nämlich mit einem Sieg.

Der Niederländer gewann den Großen Preis von Bahrain. Sein Kollege aus dem Red-Bull-Rennstall, der Mexikaner Sergio Pérez, wurde Zweiter. Altmeister Fernando Alonso auf Aston Martin vervollständigte das Treppchen.

Pech hatte Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der an dritter Stelle liegend wegen eines Motorschadens aufgeben musste.

Dank des Doppelsieges übernahm Red Bull die Führung in der Konstrukteurswertung. Das zweite Rennen der Saison findet am 19. März in Saudi-Arabien statt.