"Sushi-Terrorismus": Drei Festnahmen nach Skandal-Videos in Japan

In Japan sind drei junge Menschen festgenommen worden, nachdem sie in sozialen Medien Videos veröffentlicht hatten, die zeigten, wie sie in einem Sushi-Restaurant der Kette "Sushiro" auf Fließbändern vorbei laufendes Essen und andere Dinge manipulierten. Sie leckten Sojasaucenflaschen, Papiertassen und gemeinsame Servierlöffel an - ein Scherz, der in der Öffentlichkeit für Empörung sorgte.

Nachdem das Video als Instagram-Story geteilt wurde, verbreitete es sich rasend schnell in anderen Sozialen Medien wie Tiktok - und auch die Medien bekamen Wind von dem Vorfall.

"Es ist unverzeihlich, dass sich einige Kunden oder Angestellte an solchen terroristischen Handlungen beteiligen. Ich möchte, dass diese Dinge in Zukunft aufhören", sagt eine Frau.

Es ist nicht das erste Mal, dass derartige Aufnahmen viral gehen und Japan empören. So hatte es schon vor dem jüngsten Video ähnliche Aktionen gegeben, die im Internet auftauchten, wie die eines Mannes, der das Sushi eines anderen heimlich mit Wasabi bestreicht, Menschen, die den Löffel eines gemeinsam genutzten Behälters voller Grünteepulver ablecken oder einfach nur Sushi-Stücke vom Teller anderer essen.

"Es ist schlecht, schlecht für Japan. Wir wollen, dass Touristen aus aller Welt herkommen, ich finde dass Menschen, die so etwas tun, schrecklich sind, Menschen die nicht an unser Land denken", meint eine andere.

Der als "Sushi Tero" (auf deutsch "Sushi-Terrorismus") bezeichnete Skandal hat sich negativ auf die Geschäfte der führenden Sushi-Kette ausgewirkt und zum Einbruch der Aktienkurse geführt. Den Festgenommenen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren wird vorgeworfen, sie hätten versucht, das Geschäft zu schädigen.