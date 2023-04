Finnland wählt Rechts, Sanna Marin auf Platz 3

Finnland hat gewählt. Kann die im Ausland so populäre Sanna Marin weiterregieren? Oder muss die Sozialdemokratin den Spitzen der Konservativen oder der Rechtspopulisten den Vortritt lassen? In Umfragen vor der Parlamentswahl hatten die drei Parteien bis zuletzt fast gleichauf gelegen.

Finnlands rechtsgerichtete Oppositionspartei Nationale Koalition (NKP) ist auf dem besten Weg, die Parlamentswahlen zu gewinnen, wie der öffentlich-rechtliche Sender Yle nach Auszählung von 71 % der Stimmen prognostizierte.

Die NCP wird 48 der 200 Sitze im Parlament holen, vor der nationalistischen Partei "Die Finnen" mit 46 Sitzen und den Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin mit 43 Sitzen, so die Prognose von Yle.

Nach vier Jahren in der Opposition hofft die konservative Nationale Koalitionspartei von Petteri Orpo auf die Bildung einer Koalition, aber dies könnte auch die beste Chance für die populistische Finnische Partei sein, eine Regierung zu führen.

Als die heute 37-jährige Marin vor vier Jahren die Bühne betrat, war sie die jüngste Ministerpräsidentin der Welt und stand an der Spitze einer Koalition aus fünf Parteien, die alle von Frauen geführt wurden. Obwohl ihre Umfragewerte immer noch hoch sind, gilt sie als polarisierende Figur.

Das große Thema während des Wahlkampfs war die Staatsverschuldung und die Frage, wie der geschätzte Wohlfahrtsstaat in Zukunft finanziert werden kann.

Sanna Marin wurde von der Rechten wegen der Erhöhung der Staatsverschuldung angegriffen, obwohl sie argumentiert, dass die Regierung als Reaktion auf Covid und den Einmarsch des Nachbarn Russlands in der Ukraine hohe Ausgaben tätigen musste.

Finnland steht wie andere europäische Länder auch vor einem strukturellen Problem mit einer alternden Bevölkerung und nicht genügend Menschen, um diese zu finanzieren. Der Arbeitskräftemangel ist in der südlichen Region Uusimaa, in der 30 % der Bevölkerung leben, am akutesten und in drei der größten Städte, Helsinki, Espoo und Vantaa, besonders problematisch.

Während die meisten Parteien auf Einwanderung setzen, um Finnlands Wohlfahrtsgesellschaft zu erhalten, wollen die rechtspoluisten von "Die Finnen" lieber die Ausgaben kürzen statt einwanderung zu fördern. Erklärtes Ziel ist, die Europäische Union zu verlassen, allerdings wurde dies wegen des Krieges in der Ukraine im aktuellen Wahlkampf nicht in den Vordergrund gestellt.

Die Finnen sammeln die "Stimmen der Unzufriedenheit", eine Entwicklung, wie sie auch anderswo in Europa zu beobachten ist.