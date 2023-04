Von euronews

In letzter Zeit haben kroatische Europaabgeordnete in Brüssel Veranstaltungen organisiert, die kontroverse Themen im Zusammenhang mit Terrorismus und Nazi-Kollaborateuren aus der kroatischen Geschichte zu beschönigen scheinen.

Željana Zovko, eine Vertreterin der Kroatischen Demokratischen Union (HDZ), nahm letzte Woche an einem Seminar im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament teil.

Das Seminar sollte sich mit den Geheimdiensten ehemaliger kommunistischer Staaten befassen, denn "die totalitären Regime der Vergangenheit mögen nicht mehr existieren, aber ihre Geheimdienste und Netzwerke leben weiter", so Zovko.

Die Veranstaltung beinhaltete einen Vortrag von Zdravka Bušić, einem Mitglied des kroatischen nationalen Widerstands oder Otpor in den 1970er Jahren, einer rechtsextremen Organisation, die für mehrere Terroranschläge in der ganzen Welt verantwortlich ist.

"Ich bin sicher, dass sie (Bušić) mit ihrem fundierten Wissen und ihren persönlichen Erfahrungen zu diesem Thema einen wichtigen Beitrag zu diesem Seminar leisten wird", so Zovko weiter.

Otpor wurde von Vjekoslav "Maks" Luburić gegründet, dem notorisch brutalen Leiter mehrerer Konzentrationslager im Unabhängigen Staat Kroatien (NDH), einem Nazi-Marionettenstaat, der während des Zweiten Weltkriegs kurzzeitig auf dem Gebiet des heutigen Kroatiens, Bosniens und Herzegowinas und Teilen Serbiens bestand.

Zdravkas Bruder beteiligte sich im September 1976 an der Entführung eines Flugzeugs der Trans World Airlines auf dem Weg von New York nach Chicago und platzierte eine Bombe in der Grand Central Station in New York City, um zu verhindern, dass ein Plädoyer für die Unabhängigkeit Kroatiens in führenden US-Zeitungen veröffentlicht wird.

Das Flugzeug wurde nach Montreal und dann nach Neufundland umgeleitet, wo 35 Passagiere freigelassen wurden. Nach Verhandlungen mit dem US-Botschafter in Paris ergaben sich die Angreifer. Ein New Yorker Polizist wurde bei der Entschärfung der Bombe getötet, und die Täter wurden wegen Luftpiraterie verurteilt.

Warum hat Zdravka Bušić vor dem Europäischen Parlament gesprochen?

Das Gremium forderte die Öffnung der Staatsarchive der ehemaligen kommunistischen Geheimdienste, "um die vorhandenen Strukturen aus der kommunistischen Ära und ihre Verbrechen umfassend erforschen und aufarbeiten zu können."

Bušić und ihr Bruder wurden nach dem Zerfall Jugoslawiens und der Unabhängigkeitserklärung Kroatiens rehabilitiert. Sie war Abgeordnete im kroatischen Sabor und nach dem EU-Beitritt Kroatiens im Jahr 2013 Mitglied des Europäischen Parlaments.

In ihrem Vortrag konzentrierte sich Bušić auf die Aktivitäten der jugoslawischen Staatssicherheit (UDBA), die sie beschuldigte, abscheuliche Verbrechen begangen zu haben, darunter Inhaftierung, Folter und Tötung von Personen, die "feindliche Aktivitäten gegen den Staat" verübten.

"Viele Menschen der jungen kroatischen Generation glaubten, dass die Schaffung eines unabhängigen und demokratischen Staates Kroatien von entscheidender Bedeutung sei", erklärte sie auf der Veranstaltung.

Bušić ging nicht direkt auf die Aktivitäten ein, an denen sie, ihr Bruder und ihr Ehemann beteiligt waren und für die sie verurteilt wurden, obwohl sie mehrmals auf die Aktivitäten der kroatischen Einwanderer oder der kroatischen Diaspora-Gemeinschaften hinwies, wie aus der Aufzeichnung der Veranstaltung hervorgeht, die Euronews vorliegt.

Warum wird heute über die kommunistischen Verbrechen gesprochen?

Bušić betonte, dass die "biologischen Nachkommen und ideologischen Anhänger (der Kommunisten) in der heutigen Zeit sehr viel Macht haben" und dass die kommunistische Ideologie eine "deutliche Kontamination" in der kroatischen Gesellschaft hinterlassen habe.

Auf den ersten Blick mag das Diskussionsthema vernünftig erscheinen. Was Bušić und andere Redner jedoch nicht ansprachen, war die Tatsache, dass das Reden über kommunistische Verbrechen nach wie vor ein gefundenes Fressen für Ultranationalisten und Nazi-Apologeten ist, die Ideen propagieren, die heute Diskriminierung fördern.

Die Argumente dienen dazu, Ängste zu schüren und ihre Überzeugungen zu rechtfertigen, sagt Michael Colborne, Journalist und Forscher bei Bellingcat, der ausführlich über Kroatien und den Balkan berichtet hat.

"Sie nutzen die antikommunistische Stimmung aus, die es verständlicherweise nicht nur in den ehemaligen kommunistischen oder sozialistischen Ländern gibt, sondern auch in anderen Ländern", so Colborne gegenüber Euronews.

"Das war schon immer eine Taktik der extremen Rechten, die bis zu den ursprünglichen kapitalistischen Faschisten in Italien zurückreicht: die Ängste der Menschen vor und ihre Abneigung gegen den Kommunismus auszunutzen - ob sie nun tatsächlich oder vermeintlich sind, gerechtfertigt oder nicht - und sich selbst und ihre Ideen als das Einzige anzubieten, was sie schützen kann", fährt er fort.

"Man zögert, diese Verbrechen offen zu verurteilen, weil man glaubt, dass sie die Identität und Sicherheit der Nation untergraben", erklärt er.

Laut Colborne sind viele Menschen nicht in der Lage zu begreifen, dass in vielen Ländern Mittel- und Osteuropas "ihre Identität und ihre Existenz zu verschiedenen Zeitpunkten ihrer jüngeren Geschichte in einer Weise bedroht waren, wie es beispielsweise in meinem Heimatland Kanada, den Vereinigten Staaten oder dem Vereinigten Königreich nicht der Fall war."

Im März beteiligte sich Zovko an der Organisation einer Veranstaltung im Europäischen Parlament zu Ehren von Erzbischof Alojzije Stepinac. Auch wenn einige behaupten, Stepinac habe während seiner Amtszeit im kroatischen Nazi-Marionettenstaat Mitglieder der örtlichen jüdischen Bevölkerung gerettet, hat er das Naziregime nie verurteilt und war ein früher Befürworter von Rassengesetzen, die sich gegen die jüdische Bevölkerung richteten.

"Die Verurteilung dieser Verbrechen aus der Vergangenheit bedeutet eine Untergrabung und Bedrohung nicht nur der Identität, sondern auch der Existenz des heutigen Landes", schließt Colborne.

Euronews hat die Kroatische Demokratische Union um eine Stellungnahme gebeten.