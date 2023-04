Wieder Tote im Westjordanland: Israelische Soldaten haben zwei Palästinenser erschossen

Trauernde tragen den Leichnam von Lucy Dee auf einem Friedhof in der Westjordanland-Siedlung Kfar Etzion, 11. April 2023. - Copyright Maya Alleruzzo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.