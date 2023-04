Hangrutsch in Hörbranz: Erhöhte Gefahr bei Regen

Von euronews

In Hörbranz in Vorarlberg kam es auf einer Breite von rund 150 Metern zu einem Hangrutsch. 39 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Aufgrund eines Hangrutsches in Hörbranz in Vorarlberg sind mehrere Häuser geräumt worden. Zu Gebäudeschäden kam es aber nicht. 39 Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Die sich auf einer Breite von rund 150 Metern bewegenden Landmassen ließen Bäume umknicken. Die Lage am betroffenen Hang wird mit Hilfe einer Drohne überwacht. Zusätzliche Gefahr besteht, sollte Regen auf das Gebiet niedergehen.