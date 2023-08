Sie "überfallen" die Städte: Wildschwein-Invasion in Italien

Italiens langjähriges Problem mit den Wildschweinen ist noch lange nicht gelöst, trotz früherer Bemühungen, ihre Präsenz in den Städten einzudämmen.

Im Süden Italiens, in Kalabrien, hat eine Rotte von Wildschweinen ihr Unwesen getrieben, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet. Damit ist Catanzaro eine weitere Stadt in dem Land, die mit einem schweren Schweineproblem zu kämpfen hat.

Die etwa 20 Tiere hielten sich in den Außenbezirken der Stadt in der Nähe von Wohngebäuden auf. Umweltstadtrat Giorgio Arcuri fordert von den Behörden "geeignete Maßnahmen, um diesem Phänomen Einhalt zu gebieten". Dazu gehört meist die Keulung der Tiere.

In Italien gibt es seit einiger Zeit ein Problem mit Wildschweinen, die die Städte übernehmen. Medien sprechen von einer "Invasion im großen Stil".

Im vergangenen Jahr sollen die Borstentiere Rom "überfallen" haben. Videos in den sozialen Medien und im internationalen Fernsehen zeigten die wilden Schweine, wie sie sich Menschen näherten, Essensreste aus Mülleimern fraßen und insgesamt unbeeindruckt von den belebten Straßen der italienischen Hauptstadt wirkten.

Die Behörden sind besorgt über die steigende Zahl von Wildschweinen in italienischen Städten. Sie weisen sie Menschen auf die Gefahr hin, dass die Tiere die Schweinegrippe verbreiten oder Bewohner:innen angreifen können. Ihr entschlossenes Vorgehen gegen das Problem, nämlich die Tötung der Wildschweine, hat die Gesellschaft gespalten.

Im Dezember vergangenen Jahres ordnete die Regierung von Giorgia Meloni eine Keulung der Wildschweine in Rom an, die von Tierschützern heftig kritisiert wurde. Jägern wurde erlaubt, die Tiere mit Pfeil und Bogen zu töten und für den Verzehr zu nutzen. Die Jagd auf die Tiere wurde ausnahmsweise sogar in Gebieten erlaubt, in denen die Jagd normalerweise verboten ist, wie in städtischen und geschützten Gebieten.

Die Entscheidung wurde von Politikern der Opposition verurteilt. Sie warfen Meloni vor, die Gelegenheit zu nutzen, um sich bei der Waffen- und Jagdlobby anzubiedern.

Eine ähnlich harte Haltung haben viele betroffene Kommunalpolitiker eingenommen, darunter der Bürgermeister von Catanzaro, Nicola Fiorita. Im vergangenen Monat hat er die Keulung von 30 Wildschweinen angeordnet, die sich in einem Park der Stadt herumtrieben.