König Charles III. fordert in Frankreich neuen Klima-Pakt

In seiner Rede vor dem französischen Senat hat der britische König Charles III. die engen Bande zwischen beiden Ländern betont. Der Monarch sprach sich für ein neues Bündnis zum Klimawandel aus, und betonte die Entschlossenheit Frankreichs und des Vereinigten Königreichs, der Ukraine zu helfen.

"Unsere Partnerschaft, die auf einer gemeinsamen Erfahrung aufbaut, bleibt absolut lebenswichtig, während wir uns gemeinsam den Herausforderungen der Welt stellen. Ganz einfach, das Vereinigte Königreich wird immer einer der engsten Verbündeten und einer der besten Freunde Frankreichs sein", sagte Charles in charmantem Französisch.

Charles III. besiegelte damit unter großem Beifall die Versöhnung beider Länder nach den angespannten Brexit-Jahren.

Während seines ersten Besuchs in Frankreich als König hat er Saint-Denis besucht, einer der berüchtigten Vororte am Rand von Paris, in denen die Olympischen Spiele stattfinden werden. Einen Besuch stattete der im Wiederaufbau befindlichen Kathedrale Notre Dame ab und spazierte dann mit Gattin Camilla über einen Blumenmarkt. Für Freitag ist ein Besuch in der westfranzösischen Stadt Bordeaux geplant, eine Stadt in deren Umkreis viele Briten leben.

Ursprünglich sollte Charles III. bereits im März nach Frankreich kommen. Die Visite wurde jedoch kurzfristig abgesagt, nachdem in Frankreich die Proteste wegen der Rentenreform eskaliert waren.