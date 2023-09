Von Euronews mit AFP/DPA

König Charles III. hat zum Auftakt seines ersten Staatsbesuchs in Frankreich als britischer Monarch die "solide Freundschaft" zwischen beiden Ländern gewürdigt.

Bei einem prunkvollen Empfang im Spiegelsaal von Versailles rief er Gastgeber Macron zur "Erneuerung" der Entente cordiale auf, der französisch-britischen Eintracht, die durch den Brexit ein wenig in Mitleidenschaft gezogen wurde und kommenden April ihr 120-jähriges Bestehen feiert.

Charles, der auch die Sprache Molières beherrscht, sprach den traditionellen Toast auf Englisch und en Français, s'il vous plait: "Es liegt an uns allen, unsere Freundschaft neu zu beleben, damit sie den Herausforderungen dieses 21. Jahrhunderts gewachsen ist. Herr Präsident, bei all dem können Sie auf unsere solide Freundschaft zählen, die sich mit jeder neuen Generation erneuert und neu belebt."

Präsident Macron dankte seinerseits dem König für seinen Besuch wenige Monate nach dessen Körnung, als "ein Zeichen der Freundschaft und des Vertrauens" sowie eine "Hommage an unsere Vergangenheit" und ein "Pfand für die Zukunft".

"Trotz des Brexit, weil das, was uns verbindet, von so weit her kommt (...) weiß ich, dass wir weiterhin gemeinsam einen Teil der Zukunft unseres Kontinents schreiben, uns den Herausforderungen stellen und den Anliegen dienen werden, die wir gemeinsam haben", versicherte er.

"Sie waren als Prinz zu Besuch, Sie kommen als König zurück"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hieß den hohen Besuch zunächst online willkommen. "Sie waren als Prinz zu Besuch, Sie kommen als König zurück. Ihre Hoheit, willkommen", schrieb Macron noch vor der Ankunft des Königspaars in Frankreich auf X und postete ein Video mit Bildern von Besuchen von Charles in Frankreich.

Charles und Gemahlin Camilla sind zu einem dreitägigen Besuch in Frankreich, der ursprünglich für März geplant war, aber wegen der Proteste gegen die Rentenreformen verschoben wurde.

Der britische Monarch wird unter anderem vor dem französischen Senat sprechen und die Baustelle der Kathedrale Notre-Dame besichtigen. Auch ein Abstecher nach Bordeaux steht auf dem Programm.