Ukrainische Soldaten mussten mit ansehen, wie ihre Freunde im Krieg fallen. Während sie um ihr eigenes Leben fürchten, wollen die Kämpfer das Dorf Andrijiwka von den russischen Truppen befreien.

Die russische Kugel traf den Anführer der ukrainischen Einheit, Sergeant Gagarin, knapp über dem linken Ohr. Das Hauptquartier beförderte über Funk den Gefreiten, der ihn "Bruder" genannt hatte - einen Mann namens Courier - auf das Schlachtfeld.

Courier wusste, dass der Zug den Befehl hatte, durch den Wald auf der Straße nach Bachmut vorzurücken. Er zögerte 30 Sekunden lang in der Nähe seines gefallenen Kommandanten. Vielleicht eine Minute. Dann entschied er sich: Es würde kein Zurück mehr geben. "Vorwärts", brüllte er.

Er feuerte auf einen vor ihm liegenden Graben, bis er sicher war, dass die russischen Soldaten darin nie wieder schießen würden. Dann stolperten die Männer durch die verkohlten Baumzweige in Richtung des Dorfes Andrijiwka - das Ziel der 3. Angriffsbrigade seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive in diesem Sommer, etwa zehn Kilometer südlich von Bachmut.

Tage später, als er sich auf Gagarins Beerdigung vorbereitete, sagte Courier seine eigene Zukunft voraus, seine blassen Augen waren unscharf. "Dieser Wald nimmt uns unsere Freunde weg", sagte er. "Und wenn ich daran denke, wie weit wir noch vorankommen müssen... Wahrscheinlich werde ich eines Tages derjenige sein, der im Wald liegen bleibt, und meine Freunde werden einfach weitergehen."

Dieses Stück toten Waldes - ein paar Dutzend Bäume breit und rund eineinhalb Kilometer lang - in Richtung des ebenso toten Dorfes Andrijiwka ist eines von unzähligen dieser Art auf dem Weg zum russisch kontrollierten Bachmut, das eine große symbolische Bedeutung erlangt hat.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirbt um mehr Geld und Waffen für sein Land und muss gleichzeitig seine Landsleute davon überzeugen, dass die Gegenoffensive erfolgreich ist.

Die 3. Sturmbrigade, die aus Freiwilligen besteht und als eines der besten Korps der Ukraine gilt, kämpft seit Januar fast ununterbrochen im Osten. Die Männer sind durch ihre Rufzeichen bekannt, anhand derer sie sich gegenseitig identifizieren. Bachmut fiel im Mai 2023 an Russland, vor allem wegen der Angriffswellen der Wagner-Söldner. Seitdem versucht die Ukraine, das Dorf zurückzuerobern.

Die Soldaten sind jedoch auf gepanzerte Fahrzeuge aus der Sowjetzeit und ältere Waffen angewiesen. Im vergangenen Monat konnte sich die 3. Angriffsbrigade nur zwei Kilometer weit bewegen, wobei sie Minen und mit Sprengfallen versehene Gräben überquerte sowie Artillerie, von Drohnen abgefeuerten Granaten und russischen Truppen in Rufweite ausweichen musste.

Andrijiwka war ihr Ziel. Am 6. September, dem Tag, an dem Courier die Leiche seines Kommandanten zurückließ, nahmen er und seine Männer einen Graben im Wald ein und hielten ihn vier volle Tage lang. In den Momenten der Ruhe blätterte er in einem Tagebuch, das ein russischer Soldat geschrieben hatte: "Ich bin schon seit vier Wochen im Krieg und vermisse meine Mutter", las Courier.

Courier reiste in die Westukraine und vertrat den Zug bei Gagarins Beerdigung. Gagarin wurde in seiner Heimatstadt Polonne beigesetzt, die nur 900 Kilometer vom Schlachtfeld entfernt liegt. Gagarins Mutter suchte Courier auf, einen der letzten, die ihren Sohn lebend sahen. Aber es fällt ihm schwer, heutzutage mit Zivilisten zu sprechen. "Ich habe das Gefühl, dass zwischen uns und der Zivilbevölkerung eine Kluft besteht", sagte er. "Wenn der Krieg vorbei ist, werde ich wahrscheinlich einfach weggehen und woanders kämpfen."

Für Courier ist der Krieg kompliziert. Er sagt, er genieße den Dopaminrausch, wenn er die "schreckliche Mühle" verlässt, zum Hauptquartier zurückkommt und aus dem gepanzerten Fahrzeug springt. Und doch wollte er nicht in den Wald zurückkehren, der nach Andrijiwka führt. Seine Kommandeure befahlen ihm, zehn Tage Urlaub zu nehmen, eine Pause für einen Kämpfer, dessen Qualen sie spüren konnten, trotz seiner äußeren Ruhe.

"Leider kann ich erst gehen, nachdem ich durch die Hölle gegangen bin", sagte Courier verbittert. Am Tag der Beerdigung, dem 13. September, waren alle kampffähigen Männer im Wald, darunter auch Fedya, ein weiterer Unteroffizier des Zugs. Fedya war am 5. September durch eine Streumunition leicht verwundet worden, die Verletzung hatte ihm möglicherweise das Leben gerettet. Gagarin nahm seinen Platz in der Angriffsposition ein, an diesem Tag starb er.

Der letzte Vorstoß begann am 14. September. Männer aus anderen dezimierten Einheiten schlossen sich an, um die üblichen drei bis vier Tage auf dem Schlachtfeld zu verbringen. Nach zwei Monaten des Vormarsches würden sie vielleicht endlich durch die Wälder nach Andrijiwka durchbrechen.

Am 14. September war es endlich soweit - drei Monate nach dem Befehl zur Rückeroberung von Andrijiwka Sie durchbrachen den Beschuss und die von Drohnen abgefeuerten Granaten und feuerten auf die russischen Truppen, die vor ihnen flohen.

Die Ukrainer gingen in dem kleinen Dorf von Haus zu Haus, nahmen russische Gefangene und töteten diejenigen, die sich wehrten. Selbst nachdem die letzten russischen Truppen vertrieben worden waren, wurde Andrijiwka ständig beschossen, auf beiden Seiten surrten Drohnen.

Am Morgen des 16. Septembers trug Fedya eine ukrainische Flagge, die in Andrijiwka gehisst wurde. Der Ort war nur noch ein Haufen Ziegelsteine und verbrannte Bäume mit dem Geruch des Todes. Aber es war in ukrainischer Hand, und Fedya war bereit, die Kontrolle an die nächste Brigade zu übergeben, um den nächsten Wald zurückzuerobern.

Er versuchte, dem neuen Kommandeur zu erklären, warum sich der Kampf um diese zerstörte Stadt gelohnt hatte. "Sehen Sie sich diese Felder und diesen Wald an. Alles wächst wieder", sagte er. Aber Fedya war bereit zu gehen. "Ich habe genug von diesem Wald. Ich möchte nach Hause gehen. Ich will mich waschen und schlafen", sagte er fluchend. "Bis zum Morgen. Und am Morgen komme ich zurück."