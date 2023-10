Wie alt ist zu alt? Die Debatte über die Altersgrenze in der Politik

In den Vereinigten Staaten fordert die republikanische Präsidentschaftsanwärterin Nikki Halley für Personen, die älter als 75 Jahre sind und politische Ämter bekleiden, eine eingehende Untersuchung der geistigen Fähigkeiten.

Wenn man an der Spitze des mächtigsten Landes der Welt steht, ist es nicht ungewöhnlich, dass man es bisweilen auch mit Stolpersteine zu tun hat. Joe Biden wird bald 81 Jahre alt, und über das Alter dürfte im Vorfeld der nächsten US-Präsidentschaftswahl heftig gestritten werden.

Die republikanische Präsidentschaftsanwärterin Nikki Halley fordert für Personen, die älter als 75 Jahre sind und politische Ämter bekleiden, eine eingehende Untersuchung der geistigen Fähigkeiten. Schließlich häufen sich die Fragen, wenn es Vorfälle gibt, die auf geistige Verwirrung hindeuten, sei es beim republikanischen SenatsvorsitzendenMitch McConnell, der ebenfalls 81 Jahre alt ist, oder bei der Demokratin Nancy Pelosi, die mit 83 Jahren an die Spitze des Repräsentantenhauses zurückkehren will.

Die aufkommenden Zweifel beziehen sich nicht nur auf das geistige Vermögen, sondern auf die Gesundheit im Allgemeinen und auf Probleme, die zu Arbeitsausfällen führen könnten. So behauptet das Weiße Haus, Biden unterziehe sich jährlich einer Reihe von ärztlichen Untersuchungen, um seine Eignung für das Amt zu bestätigen, doch werden keine Einzelheiten über die Art dieser Untersuchungen bekannt gegeben.

Die Chronologie der Politiker ist in den Vereinigten Staaten und in Europa unterschiedlich.

Die Begrenzung der Anzahl der Amtszeiten ist eine Möglichkeit, das Problem teilweise in den Griff zu bekommen, aber sie greift nicht in Fällen wie dem des derzeitigen US-Präsidenten, der zur Wiederwahl ansteht. Und wenn man den Vergleich mit Europa anstellt, wo die Systeme überwiegend parlamentarisch sind, sind die Unterschiede augenscheinlich: Rishi Sunak, Emmanuel Macron und Giorgia Meloni sind zum Beispiel noch nicht einmal 50 Jahre alt (sie sind 43, 45 bzw. 46).

Europäischer Rat

Durchschnittsalter - 53,17

Ältester - Olaf Scholz 65

Jüngster - Leo Varadkar 44

6 Personen (20%) im Alter von 60 Jahren oder älter

13 Personen (44%) im Alter von 50 Jahren oder darunter

G20

Durchschnittsalter - 61,65 Jahre (wenn die europäischen Staats- und Regierungschefs ausgeklammert werden, steigt das Durchschnittsalter auf 65,18 Jahre)

Ältester - Joe Biden 80

Jüngster - Mohammed bin Salman 38

6 Personen (26%) sind 70 Jahre oder älter

5 Personen (21 %) sind unter 50 Jahre alt

US-Senat

Durchschnittsalter - 64,15

Älteste - Dianne Feinstein 90 (zum Zeitpunkt ihres Todes, 29/09/2023)

Jüngster - Jon Ossof 36

2 sind 90 Jahre alt, 5 sind 80 Jahre oder älter

34 (34%) 70 Jahre und älter

68 (68%) im Alter von 60 Jahren oder älter

11 (11%) im Alter von 50 Jahren oder jünger

Wann wird (Lebens-)Erfahrung zur Belastung?

Laut Michelangelo Vercesi, Forscher am portugiesischen Institut für internationale Beziehungen an der Neuen Universität Lissabon, „traten Ministerpräsidenten ihr Amt normalerweise an, nachdem sie im Parlament, in der Partei und in der Regierung viel Erfahrung gesammelt hatten. Aber jetzt haben wir immer mehr Außenseiter mit weniger politischer Erfahrung, mehr fachlicher Erfahrung und sie sind jung. In diesen Fällen liegt die Frage des Alters vielleicht darin, was die Ministerpräsidenten tun, wenn sie nicht mehr im Amt sind. Diese Führungspersönlichkeiten gehen immer häufiger in die Privatwirtschaft. Und das kann Fragen nach der Verantwortung aufwerfen."

Seit wann ist Erfahrung ein Nachteil? Die durchschnittliche Lebenserwartung ist exponentiell gestiegen. Es gibt bereits ein Mindestalter für die Wahl oder die Kandidatur für bestimmte öffentliche Ämter. Die Einführung einer Obergrenze wäre eine Form der Diskriminierung, die die Verfassungen generell verbieten. Und in jedem Fall weiß jeder, der seine Stimme an der Wahlurne abgibt, wen er wählt.