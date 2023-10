Israelische Armee: „Hamas macht Krankenhäuser zu Terroristenverstecken"

Von euronews

„Die Hamas hat die Krankenhäuser zu Befehls- und Kontrollstellen und Verstecken für Hamas-Terroristen und Befehlshaber gemacht", sagte der Sprecher der israelischen Armee. Die Hamas weist das zurück.

Satellitenaufnahmen, die vor den israelischen Luftangriffen und erst kürzlich gemacht wurden, zeigen das Ausmaß der Zerstörung im Gazastreifen. Seit dem Überfall durch die Hamas am 7. Oktober beschießt Israel Ziele in dem Gebiet. Tausende Menschen sind dabei ums Leben gekommen - laut Hamas auch 50 der rund 200 Geiseln, die von der Hamas aus Israel in den Gazastreifen verschleppt wurden.

Daniel Hagari, Sprecher der israelischen Armee, sagte: „Die Hamas hat die Krankenhäuser zu Befehls- und Kontrollstellen und Verstecken für Hamas-Terroristen und Befehlshaber gemacht. Darüber hinaus kann ich bestätigen, dass nach den uns vorliegenden Informationen in den Krankenhäusern des Gazastreifens Treibstoff vorhanden ist. Ich wiederhole: In den Krankenhäusern des Gazastreifens gibt es Treibstoff. Und die Hamas nutzt ihn für ihre Infrastruktur."

Die Hamas weist diese Vorwürfe zurück und warnt, dass Zehntausende in und um Krankenhäusern Schutz suchen. Nach wie vor werden auch Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Mehrere schlugen an diesem Freitag in Tel Aviv ein. Mindestens vier Menschen wurden verletzt, als ein Gebäude Schaden nahm.