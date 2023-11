Wut der Russen über Militär-Erfolge der Ukraine am Dnipro bei Cherson

Es regt sich Unmut in Russland über die militärischen Erfolge der ukrainischen Streitkräfte an der Front bei Cherson.

In Russland bemüht sich der Kreml, die Wut der Russen über die militärischen Erfolge der ukrainischen Streitkräfte am Ostufer des Dnipro der Region Cherson zu beruhigen.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu behauptete, die russischen Streitkräfte hätten alle ukrainischen Versuche verhindert, erfolgreiche "amphibische Operationen in Richtung Cherson" durchzuführen.

Das Institute for the Study of War (ISW) analysiert: Schoigus Erklärung ist wahrscheinlich ein Versuch, die Besorgnis einiger russischer Militärblogger über die Unfähigkeit Russlands, ukrainische Angriffe am Ostufer des Dnipro entscheidend abzuwehren, herunterzuspielen, aber sie wird die ständig wachsende Unmut in Russland kaum beruhigen.

Russische Militärblogger beklagen mangelnde russische Erfolge am Dnipro

Russische Militärblogger bestätigen weiterhin eine ukrainische Präsenz am östlichen Ufer des Dnipro in der Region Cherson und beklagen, dass die russischen Streitkräfte nicht in der Lage sind, ukrainische Operationen in diesem Gebiet zu unterbinden.

Russischen Quellen zufolge halten die ukrainischen Streitkräfte weiterhin Stellungen in Krynky und in der Nähe der Antoniwski-Straßenbrücke sowie der kleinen Eisenbahnbrücke sechs Kilometer östlich der Antoniwski-Brücke.

Das britische Verteidigungsministerium berichtet: Die Kämpfe um Krynky haben ein geringeres Ausmaß als einige große Schlachten des Krieges, werden aber von der russischen Führung als äußerst unvorteilhaft angesehen.

Russland hat sich vor einem Jahr vom Westufer des Dnipro-Flusses zurückgezogen, mit ziemlicher Sicherheit mit dem Ziel, die ukrainischen Streitkräfte westlich des Flusses zu halten, den Sektor ruhig zu halten und russische Streitkräfte in anderen Gebieten freizusetzen.