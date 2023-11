Katar: Israel und Hamas verlängern Feuerpause um zwei Tage

Von Euronews

Wenige Stunden vor Ablauf der zunächst auf vier Tage angelegten Feuerpause im Gaza-Krieg haben Israel und die islamistische Hamas sich nach Darstellung Katars auf eine Verlängerung geeinigt.

Die viertägige Waffenruhe in den Kämpfen zwischen Israel und der Hamas, die im Rahmen eines am Freitag in Kraft getretenen Abkommens vereinbart worden war, wird um zwei Tage verlängert, erklärte Katar. Unter der Vermittlung Katars war bereits das Abkommen zustande gekommen und jetzt auch die Verlängerung.

Der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed Al-Ansari, gab auf X, ehemals Twitter, bekannt, dass die Waffenruhe um zwei Tage verlängert werde. Israel und Hamas einigten sich darauf, ihren Waffenstillstand über den Montag hinaus um zwei weitere Tage zu verlängern, sagte die katarische Regierung, was die Aussicht auf einen längeren Stopp ihres tödlichsten und zerstörerischsten Krieges und einen weiteren Austausch von festgehaltenen Geiseln gegen von Israel inhaftierte Palästinenser führt.

Die Ankündigung des Sprechers des katarischen Außenministeriums, Majid Al Ansary, in einem Beitrag auf X erfolgte am letzten Tag des ursprünglichen viertägigen Waffenstillstands zwischen den Kriegsparteien. Ein vierter Geiselaustausch gegen Gefangene im Rahmen dieses Abkommens wurde später am Montag erwartet. Katar war zusammen mit den Vereinigten Staaten und Ägypten der wichtigste Vermittler im anhaltenden Konflikt zwischen Israel und der Hamas.

Israel hat angekündigt, den Waffenstillstand für jeweils zehn weitere freigelassene Geiseln um einen Tag zu verlängern. Nach der Ankündigung Katars bestätigte die Hamas, dass sie einer zweitägigen Verlängerung „unter den gleichen Bedingungen“ zugestimmt habe. Eylon Levy, Sprecher der israelischen Regierung, sagte jedoch:

"Sobald die Hamas aufhört, Geiseln freizulassen, wird Israel drei Ziele wieder mit voller Kraft verfolgen: die Hamas zu eliminieren, sicherzustellen, dass Gaza nie wieder eine Bedrohung für Israel darstellt, und alle Geiseln freizubekommen ."