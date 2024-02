Von Euronews, AP

Die Weltgesundheitsorganisation warnte am Sonntag, dass das Nasser-Krankenhaus in Gaza "nicht mehr funktionsfähig" sei.

WERBUNG

Bei israelischen Luftangriffen auf Ziele im Gazastreifen wurden nach Angaben von Ärzten und Zeugen in der Nacht zum Sonntag mindestens 18 Menschen getötet. Die Vereinigten Staaten erklärten unterdessen, sie würden ihr Veto gegen einen weiteren Entwurf einer UN-Waffenstillstandsresolution einlegen.

Zuletzt tötete ein Luftangriff des israelischen Militärs auf Rafah sechs Menschen, darunter eine Frau und drei Kinder. Bei einem weiteren Angriff starben fünf Männer in Chan Yunis, dem Hauptziel der Offensive der vergangenen zwei Monate.

In Gaza-Stadt zerstörte ein Luftangriff ein Familienhaus und tötete sieben Menschen, darunter drei Frauen, so Sayed al-Afifi, ein Verwandter der Verstorbenen.

Netanjahu weitet Offensive nach Rafah aus

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu widersetzt sich weiter dem internationalen Druck in Bezug auf eine Bodenoperation in Rafah - wo 1,4 Millionen Palästinenser, mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Enklave, Schutz suchen. Auch die Forderungen nach einer Zwei-Staaten-Lösung für den Konflikt wies er erneut zurück.

Diese Forderungen waren am Sonntag vom französischen und vom ägyptischen Präsidenten bekräftigt worden.

Verhandlungen kommen nicht wie erwartet voran

Netanjahus Kabinett verabschiedete am Sonntag eine Erklärung, in der es heißt, Israel lehne "internationale Erlasse über eine dauerhafte Vereinbarung mit den Palästinensern kategorisch ab", ebenso jede einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates nach dem Anschlag der Hamas vom 7. Oktober.

Netanjahu hatte zuvor versprochen, die Offensive bis zum "totalen Sieg" über die Hamas fortzusetzen und sie auf die südlichste Stadt des Gazastreifens, Rafah, auszuweiten.

Die USA, Katar und Ägypten haben wochenlang versucht, einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln auszuhandeln, aber zwischen den Forderungen Israels und der Hamas klafft eine große Lücke. Katar erklärte am Samstag, die Gespräche seien "nicht wie erwartet vorangekommen".

Die Hamas hat erklärt, die verbleibenden Geiseln erst freizulassen, wenn Israel den Krieg beendet und sich aus dem Gazastreifen zurückzieht.

WHO-Team: kein Zutritt zum Nasser-Krankenhaus in Gaza

Unterdessen hat der Leiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mitgeteilt, das Nasser-Krankenhaus, das wichtigste medizinische Zentrum für den südlichen Gazastreifen, sei nicht mehr funktionsfähig. Zuvor hatten die israelischen Streitkräfte in der vergangenen Woche eine Razzia in der südlichen Stadt Chan Yunis durchgeführt.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Leiter der UN-Gesundheitsorganisation, sagte, einem WHO-Team sei es nicht erlaubt worden, das Nasser-Krankenhaus am Freitag oder Samstag zu betreten, "um den Zustand der Patienten und den kritischen medizinischen Bedarf zu beurteilen, obwohl es das Krankenhausgelände erreicht hatte, um zusammen mit Partnern Treibstoff zu liefern".

In einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, sagte er, dass sich noch etwa 200 Patienten im Krankenhaus befinden, darunter 20, die dringend in andere Krankenhäuser überwiesen werden müssen.

Israel hat nach eigenen Angaben mehr als 100 mutmaßliche Kämpfer verhaftet, darunter 20, die am Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen, ohne jedoch Beweise vorzulegen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen waren unter den Festgenommenen 70 medizinische Mitarbeiter sowie Patienten in Krankenhausbetten, die in Lastwagen abtransportiert wurden. Ashraf al-Qidra, ein Sprecher des Ministeriums, sagte, die Soldaten hätten die Festgenommenen geschlagen und ihnen die Kleidung abgenommen. Das Militär äußerte sich nicht unmittelbar zu diesen Vorwürfen.

Tödlicher Hamas-Angriff am 7. Oktober

Der Krieg war ausgebrochen, nachdem die Hamas die israelischen Verteidigungsanlagen durchbrochen und Gemeinden im Süden Israels angegriffen hatte. Dabei wurden rund 1200 Menschen, zumeist Zivilisten, getötet und etwa 250 als Geiseln genommen. Die Militanten im Gazastreifen halten immer noch rund 130 Geiseln gefangen, von denen ein Viertel vermutlich tot ist. Ein Großteil der Geiseln war während eines einwöchigen Waffenstillstands im November freigelassen worden.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza, das in seinen Aufzeichnungen nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterscheidet, wurden seit Beginn des Krieges mindestens 28.985 Palästinenser, zumeist Frauen und Kinder, getötet. Wie das Ministerium am Sonntag mitteilte, wurden in den vergangenen 24 Stunden 127 Leichen in Krankenhäuser gebracht. Rund 80 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens wurden aus ihren Häusern vertrieben, und ein Viertel ist vom Hungertod bedroht.