Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Das Stade de Paris könnte neuer Veranstaltungsort der Pariser Olympia-Eröffnung werden. - Copyright Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Das Stade de Paris könnte neuer Veranstaltungsort der Pariser Olympia-Eröffnung werden. - Copyright Aurelien Morissard/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Von Euronews mit AP

Die Eröffnungsfeier für die Olympischen Spiele in Paris sollte an und auf der Seine stattfinden. Aufgrund von Sicherheitsbedenken könnte man sich gezwungen sehen, die Eröffnungsfeier zu verlegen oder kleiner zu gestalten, sagte Macron am Montag in einem Interview.