Brandanschlag auf Synagoge in Rouen vereitelt - Täter erschossen

Die Polizei hat einen Brandanschlag auf die Synagoge im nordfranzösischen Rouen vereitelt. Die Beamten erschossen den Brandstifter, als er sich ihnen mit einer Eisenstange näherte.

Innenminister Gérald Darmanin gab bekannt, dass ein Schütze, der am Freitagmorgen versuchte, eine Synagoge in Rouen in Brand zu stecken, von der Polizei getötet wurde.

Die Polizei „reagierte auf einen Bericht über Rauch in der Nähe der Synagoge“, sagte eine Polizeiquelle.

„Der Mann war mit einem Messer und einer Eisenstange bewaffnet, er näherte sich den Polizisten, die schossen, die Person starb“, sagte eine mit dem Fall vertraute Quelle gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

„In Rouen haben Beamte der Nationalen Polizei heute früh eine bewaffnete Person außer Gefecht gesetzt, die eindeutig die Absicht hatte, die Synagoge der Stadt in Brand zu setzen.“ Ich gratuliere ihnen zu ihrer Reaktionsfähigkeit und ihrem Mut“, schrieb Innenminister Darmanin auf X.

Der sozialistische Bürgermeister von Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, begab sich schnell zum Tatort und dankte „den nationalen Streitkräften, der Stadtpolizei, dem Rettungsdienst und den Feuerwehrleuten, die derzeit den Brandausbruch kontrollieren“, und fügte hinzu: „A priori: keine anderen Opfer als die bewaffnete Person.“