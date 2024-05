Copyright Czarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Rußspuren an der Außenfassade der ältesten Synagoge Warschaus.

Die Hauptsynagoge in Warschau wurde mit Brandbomben angegriffen. Der Schaden war jedoch gering, und niemand wurde verletzt, so der polnische Oberrabbiner am Mittwoch. Der Vorfall wurde von führenden Politikern scharf verurteilt. En Jugendlicher wurde von der Polizei festgenommen.