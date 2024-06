Die Demonstration, die wenige Tage vor den Europawahlen stattfand, war von der wichtigsten europäischen Bauernorganisation Copa-Cogeca nicht unterstützt worden.

Auf einem Feld weit weg vom Brüsseler Stadtzentrum und den europäischen Institutionen versammelten sich erneut Traktoren und Landwirte, um gegen die europäischen Umweltvorschriften zu protestieren. Die Demonstranten kamen aus Polen, den Niederlanden und Frankreich.

Die Organisation "Force for the Defence of Farmers" hatte mit 15 000 bis 20 000 Teilnehmern gerechnet , aber am Ende waren es nur etwa 2 000. Nach Angaben der belgischen Polizei versammelten sich etwa 500 Traktoren in der Nähe des berühmten Atomiums.

Einer der möglichen Gründe dafür war die Unterstützung durch Politiker rechtsextremer Parteien. Sieta van Keimpema, eine der Sprecherinnen, bestreitet dies. "Das ist eine Lüge, die wir immer wieder gehört haben", sagt sie. Sie argumentiert, dass die ganze Sache von ihrer landwirtschaftlichen Gruppe organisiert und finanziert wurde, die die Teilnehmer aufgefordert hatte, sich nicht gewalttätig zu verhalten und keinen Alkohol zu trinken. "Dieser Protest hat nichts Politisches und nichts Extremistisches an sich, außer dass die Leute lügen", verteidigt sich van Keimpema.

Die Rednerliste zeigt jedoch ein anderes Bild mit Politikern aus rechtsextremen Parteien wie dem flämischen Vlaams Belang oder der polnischen Recht und Gerechtigkeit (PiS). Der wichtigste Bauernverband der EU, Copa-Cogeca, hat sich von der Veranstaltung distanziert und behauptet, keines seiner Mitglieder habe daran teilgenommen.

Für die europäischen Grünen ist dies ebenfalls ein Grund zur Besorgnis und sie kritisierten die Veranstaltung in einer Pressemitteilung vom Dienstagmorgen. "Die extreme Rechte hat die Landwirte mit der Lüge gefüttert, dass Europa und der Grüne Pakt an ihrer Notlage schuld seien", sagte der Ko-Spitzenkandidat der Partei und Europaabgeordnete Bas Eickhout.

Vor kurzem hat die Europäische Kommission inmitten der Proteste der Landwirte die Umweltanforderungen des Europäischen Grünen Pakts gesenkt und ein neues Gesetz zurückgezogen, das den Einsatz von Pestiziden in diesem Sektor reduzieren sollte. Aber für die Landwirte "ist das nicht genug", erklärt der Generalsekretär der französischen Landwirtschaftskoordination, Christian Convers. "Es gab einige kleine Änderungen, die wir zur Kenntnis zu nehmen haben, aber im Moment, in diesem Stadium, machen sie keinen wirtschaftlichen Unterschied."