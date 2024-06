Mehrere Militärschiffe und ein atomgetriebenes U-Boot befinden sich in Havanna auf einer "diplomatischen Mission". Von Euronews befragte Experten sind jedoch "beunruhigt" und glauben, dass es sich um eine "Machtdemonstration" Putins handelt.

WERBUNG

Die Ankunft russischer Kriegsschiffe, darunter ein Atom-U-Boot, vor der kubanischen Küste hat die Gefühle des Kalten Krieges wieder aufleben lassen. Die kubanischenBehörden haben den internationalen Akteuren und indirekt auch der NATO schnell versichert, dass der Flottenbesuch Teil einer Reihe diplomatischer Aktivitäten sei, die ein Zeichen für die guten Beziehungen zwischen den beiden Ländern seien.

Während sowohl Kanada als auch die Vereinigten Staaten Schiffe in dem Gebiet mobilisiert haben, hat das Weiße Haus bestätigt, dass es diesen Schritt nicht als Bedrohung seiner nationalen Sicherheit ansieht, um die düsteren Erinnerungen an die Raketenkrise von 1962 zu vertreiben, die die Welt in Atem hielt und die Angst vor einem Atomkrieg zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion weckte.

Obwohl nach Ansicht der Regierungen der betroffenen Länder keine Gefahr für die Region besteht, meinen Sicherheitsexperten, dass die Situation für die Vereinigten Staaten gelinde gesagt beunruhigend ist.

Dies ist die Meinung von Manuel Gazapo, Doktor der Internationalen Beziehungen und Direktor des Fachbereichs Institutionelle Beziehungen der Berufsbildungsakademie Universae. "Die Bewegung der russischen Diplomatie in Bezug auf Kuba ist ein Element, das die Vereinigten Staaten zweifellos beunruhigt", auch wenn er einräumt, dass "es keine wirklich ernste oder besorgniserregende Situation für ihre nationale Sicherheit darstellt, zumindest im Moment".

Spannungen zwischen Washington und Moskau haben zugenommen

Der internationale Kontext , in dem die Annäherung Russlands an Kuba stattfindet, muss berücksichtigt werden, da der Westen dem Kreml nach der Invasion in der Ukraine den Rücken gekehrt hat und die Spannungen zwischen Washington und Moskau aufgrund des Krieges zugenommen haben.

"Die derzeitige internationale Situation ist durch Verwundbarkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit gekennzeichnet", erklärte der Sicherheitsexperte gegenüber Euronews. Manuel Gazapo bekräftigt den Einfluss des Ukraine-Krieges auf diese und andere internationale geostrategische Bewegungen.

"Der Krieg in der Ukraine war zweifellos ein Faktor, der die internationalen Beziehungen und den Prozess des Dialogs zwischen einigen Akteuren drastisch verändert hat. Angesichts dieses Szenarios hat Russland versucht, neue Allianzen zu bilden und andere zu reaktivieren, die bereits vorher bestanden, sich aber in einer Art 'Stand-by'-Prozess befanden. Dies könnte der Fall von Kuba sein", erklärt er.

Dem stimmt Juan Carlos Pereira, Professor für Zeitgeschichte an der Universidad Complutense (UCM) in Madrid und ein großer Kenner des Kalten Krieges und der Beziehungen zwischen Russland, Kuba und den Vereinigten Staaten, zu. Pereira verweist auf konkrete Punkte und kommt zu dem Schluß, dass es sich um einen "Angriff Russlands" handelt, weil die Vereinigten Staaten den Einsatz bestimmter Waffenim Krieg in der Ukraine genehmigt haben".

"Eine Machtdemonstration"

Pereira schränkt ein: "Es ist nicht so, dass es zu einer Konfrontation kommen könnte, aber ich glaube, dass Putin seine Stärke, seine Macht gegenüber dem vermeintlichen äußeren Feind zeigen will, es ist eine Demonstration der Stärke, der Macht Russlands mit dem U-Boot und dem Schlachtschiff".

Sowohl das russische Verteidigungsministerium als auch die kubanische Regierung selbst und sogar das Weiße Haus haben jedoch bekräftigt, dass die Anwesenheit der Moskauer Schiffe keine Bedrohung darstelle. Es scheint jedoch klar zu sein, dass es sich um eine Annäherung zwischen Kuba und der sowjetischen Achse handelt, obwohl das Landin den letzten Jahren versucht hat, seine Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu normalisieren.

Die Annäherung zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten entwickelte sich insbesondere in der letzten Phase von Barack Obama Manuel Gazapo Doktor der internationalen Beziehungen, Sicherheitsexperte und Direktor institutionelle Beziehungen von Universae

"Wir müssen bedenken, dass die Annäherung zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten vor allem während der letzten Amtszeit von Barack Obama entwickelt wurde, aber danach, mit den folgenden republikanischen und demokratischen Regierungen, wurde dieser Weg nicht weiter ausgebaut oder gefördert", sagt Gazapo.

Russland scheint diese Pause in den Beziehungen zwischen Havanna und Washington genutzt zu haben, "um wieder zu einem wichtigen Akteur zu werden, nicht nur passiv, sondern auch aktiv in Kubas gegenwärtiger Entwicklung".

Der Professor für Zeitgeschichte erklärte Euronews, dass Russland und Kuba sich wieder die Hände reichen, weil "Putin sich von einem großen Teil der internationalen Gemeinschaft bedrängt fühlt und auf andere Verbündete wie China, Indien und jetzt Kuba zugeht". Mehrere hundert Kubaner besichtigten die Flotille.

Der Besuch von Einheimischen und Touristen auf diesen Schiffen würde bekräftigen, dass sie keine Kriegsmission haben, aber ihre Mobilisierung "ist dennoch eine Machtdemonstration, die sich in die Abschreckungsstrategien einfügt , die alle Länder auf dem geopolitischen Schachbrett ausüben", sagt Manuel Gazapo in Bezug auf das atomgetriebene U-Boot Kazán , das Teil des Truppenverbands ist.

Russisches Atom-U-Boot Kazan in Havanna Arial Ley/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Aber Russland hat nicht nur einen Teil seiner Marine im Rahmen seiner diplomatischen Beziehungen nach Kuba entsandt, sondern auch die Gelegenheit genutzt, um militärische Übungen im Atlantik durchzuführen. "Russland hat dieses Szenario genutzt, um seine militärische Stärke zu demonstrieren, wie es dies auch bei anderen bilateralen Treffen mit anderen Ländern getan hat", fügt der Direktor der Universae hinzu.

Anklänge an den Kalten Krieg

All diese Ereignisse erinnern an die Zeit des Kalten Krieges, auch wenn Juan Carlos Pereira darauf hinweist, dass wir von einem Konflikt dieser Größenordnung weit entfernt sind. "Ein Kalter Krieg hat eine sehr genaue Definition und beinhaltet eine Konfrontation zwischen zwei Supermächten mit dem Einsatz von Atomwaffen als Abschreckung". Das ist jetzt nicht der Fall, aber wir befinden uns "in einem Moment der multipolaren Spannung mit Russland, China und den Vereinigten Staaten".

Es handelt sich um ein Duell zwischen den USA und Russland im Besonderen, aber es ist wichtig, sich die Rolle vor Augen zu halten, die dieEU in solchen Situationen spielen sollte. "Sie muss es sich zur Priorität machen, ein globaler Akteur zu sein, der in der Lage ist, seine Sicherheitsblase aufrechtzuerhalten und dem Rest der internationalen Gemeinschaft Gelassenheit zu vermitteln", sagt Gazapo, auch wenn er dies "nicht als Priorität für Brüssel ansieht, da es aus diplomatischer, wirtschaftlicher und militärischer Sicht andere, viel dringendere Punkte gibt".