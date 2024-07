Heftige Hagelschauer: Extreme Wetterbedingungen in Teilen Europas

Von Euronews mit AP

In Niederösterreich hat bis zu 7 Zentimeter großer Hagel rund 80 Prozent der Gebäude beschädigt. In Teilen Polens herrscht Hochwasser.

Die Unwetter in Europa dauern an. Im polnischen Zakopane und den umliegenden Städten hat eine Sturzflut Straßen und Hauskeller überflutet. In der Stadt kam es zu einem Wolkenbruch. Die Feuerwehr musste an vielen Stellen eingreifen. Sogar die Zakopianka-Route, die die Hauptstadt der Tatra mit Krakau verbindet, war mehrere Stunden lang unpassierbar.

Hagelsturm in Niederösterreich

Nach einem verheerenden Hagelsturm am Sonntagnachmittag zog in der Nacht zum Montag ein weiteres Gewitter mit Starkregen über die Gemeinden Waldkirchen und Rappolz in Niederösterreich nahe der Grenze zu Tschechien. Ein Dorf in der benachbarten Gemeinde wurde ebenfalls zum Katastrophengebiet erklärt. Feuerwehrleute und Rettungskräfte versuchten bis in die Nacht hinein, die Gebäude mit Planen abzudecken.

Gewitter und Hagel in Slowenien

Gewitter und Hagel sind über Slowenien gezogen und haben Dächer und Ernten beschädigt. Meteorologen sagen, dass die Unwetter von Italien ausgehen und über Slowenien ziehen.

Sie warnen, dass die Stürme und starken Winde bis in die Nacht andauern werden.