Wird eine öffentliche Bürgschaft die Wohnungsnot in Portugal lösen?

Niedrige Einkommen und hohe Hauspreise verhindern den Zugang von jungen Portugiesen und Portugiesinnen zu Krediten. Eine neue Maßnahme der Regierung soll Beihilfe schaffen.

In Portugal können junge Menschen bis zum Alter von 35 Jahren eine staatliche Bürgschaft in Anspruch nehmen, um beim Kauf ihrer ersten Wohnung eine 100-prozentige Hypothek zu erhalten. Diese Maßnahme ergänzt andere Maßnahmen der Regierung, um jungen Menschen den Zugang zu Wohnraum zu erleichtern, wie die Befreiung von der Grunderwerbssteuer.

Das Gesetzesdekret, das die Bedingungen für die Umsetzung dieser Maßnahme festlegt, wurde am 10. Juli veröffentlicht, aber seine praktische Anwendung hängt noch von der Verordnung ab, die innerhalb von 60 Tagen folgen muss.

Junge Menschen, die bis zu 5.800 Euro brutto im Monat verdienen (8. Steuerklasse) und ein Haus für maximal 450.000 Euro kaufen, könnten davon profitieren.

Niedrige Einkommen und hohe Hauspreise als Hindernisse

Die Maßnahme zur Erleichterung des Zugangs zu Wohnungsbaudarlehen stößt jedoch von Anfang an auf Hindernisse: das niedrige Einkommen der meisten jungen Menschen und der starke Anstieg der Immobilienpreise.

„Diese Garantie kann in der Tat dazu beitragen, einige Probleme für junge Leute zu lösen, die versuchen, Zugang zu Immobilien mit einem Wert von bis zu fast 450.000€ zu bekommen. Aber es ist keine Sache, die per Dekret gelöst werden kann, sie wird nicht alle Probleme lösen, die die junge Generation beim Zugang zu Wohnraum hat“, erklärt João Pereira dos Santos, Wirtschaftswissenschaftler und Assistenzprofessor am ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão, gegenüber Euronews.

Angesichts der Tatsache, dass zwei von drei jungen Menschen weniger als 1.000 Euro im Monat verdienen, werden nur wenige Banken bereit sein, diesen Menschen einen Kredit zu gewähren, da das Risiko eines Zahlungsausfalls besteht.

Hinzu kommt, dass das Angebot an Wohnungen zu Preisen, die mit ihrem Einkommen vereinbar sind, knapp ist.

„Seit Ende 2022/Anfang 2023 haben wir einen allmählichen Anstieg des Angebots gesehen, der aber noch weit davon entfernt ist, das Niveau des Angebots von 2020 oder 2021 zu erreichen. Das Angebot nimmt also zu, reicht aber immer noch nicht aus, um die Nachfrage zu decken, die derzeit auf dem Markt besteht“, sagte João Braz, Leiter der Datenabteilung Portugal bei der Wohnungsplattform idealista, gegenüber Euronews.

Folgen weitere Maßnahmen auf Angebotsseite?

Wie der Gouverneur der Bank von Portugal, Mário Centeno, warnte, sei bei der Umsetzung dieser Maßnahmen "Vorsicht" geboten, um zusätzlichen Druck auf den Markt zu vermeiden, bis sich das Angebot anpasse.

Jüngsten Daten des Nationalen Statistikinstituts (INE) zufolge wurde das Angebot auf dem portugiesischen Markt im Jahr 2023 um 27.248 Wohnungen erhöht, was einem Anstieg von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

„Ich würde gerne mehr Maßnahmen sehen, die auf der Angebotsseite ansetzen, d.h. Maßnahmen, die die kommunale Lizenzvergabe erleichtern oder untersuchen, was wir tun können, um sie zu erleichtern. Wir wissen sehr wenig darüber, wie lange es dauert, bis eine Person, die sich um eine kommunale Lizenz bemüht, ihre Lizenz erhält. Wir wissen sehr wenig über die Gründe, warum die Wartelisten so lang sind. Alles, was getan werden könnte, um die Lizenzvergabe und den Bau zu erleichtern, könnte sehr wichtig sein“, argumentiert der Wirtschaftswissenschaftler João Pereira dos Santos.

Der ISEG-Professor meint auch, dass es wichtig wäre, eine Untersuchung darüber durchzuführen, „welche Gebiete für die Sanierung und den Bau von Wohnungen zur Verfügung stehen, zum Beispiel für junge Universitätsstudenten“.

Die Einzelheiten der Verordnung, die die Umsetzung der Maßnahme ermöglichen soll, sind noch nicht bekannt und müssen bis zum 11. September veröffentlicht werden.