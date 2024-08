Bodycam-Video zeigt den Polizeieinsatz während des Trump-Attentats

Von Euronews

Neue Bodycam-Aufnahmen zeigen Details des Polizeieinsatzes und die Momente vor dem Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.

Neue Bodycam-Aufnahmen, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, zeigen die Momente vor dem Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bei einer Kundgebung in Pennsylvania am 13. Juli.

Das vom Butler Police Department veröffentlichte Material zeigt den Moment, in dem ein Polizeibeamter den Schützen auf dem Dach entdeckt, Sekunden bevor er versuchte, Trump zu ermorden.

Ein Polizeibeamter des Butler Township zeigt auf das Dach, auf dem der Schütze, Thomas Matthew Crooks, Stellung bezogen hatte. Der Beamte wird von einem anderen Beamten angefeuert, um auf das Gebäude zu gelangen. Dann rennt er los, um andere Beamte zu alarmieren. Er geht zu seinem Streifenwagen, um seine Waffe zu holen. Dieser Ausschnitt der Bodycam-Aufnahmen wurde von der Polizei ohne Ton veröffentlicht.

Neununddreißig Sekunden später, so die Polizei, eröffnete Crooks das Feuer und traf Donald Trump am Ohr. Eine Kugel streifte das Ohr des ehemaligen Präsidenten, eine weitere tötete den freiwilligen Feuerwehrmann und zweifachen Familienvater Corey Comperatore und verletzten zwei weitere Versammlungsbesucher.

"Er hat sich zu mir umgedreht", schreit der Beamte, der versucht hat, auf das Dach zu klettern, einem anderen Beamten zu, nachdem er seine Waffe erhalten hat und nach Luft ringt. "Wer hat ihn im Visier?" Innerhalb von Sekunden nähern sich weitere Polizeibeamte aus verschiedenen Einheiten dem Gebäude.

Schließlich zeigen die Videoaufnahmen wie Einsatzkräfte um den Körper des Angreifers stehen, der Sekunden zuvor das Feuer auf die Menge eröffnet hatte.

Trump hatte auf der Bühne vor Tausenden Anhängern um Stimmen für die im November anstehenden Präsidentschaftswahlen geworben.

Der Anschlag reiht sich ein in Attentatsversuche auf Politiker in jüngster Zeit ein, so wie der Angriff auf den slowakischen Premierministers Robert Fico den ehemaligen japanischen Premierminister Shinzo Abe.