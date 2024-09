Abwanderung: Griechenland verliert Jugend

Wie der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis berichtetem haben griechische Behörden vor kurzem die vielleicht lauteste Warnung der letzten Jahre zum Thema Demografie ausgesprochen.

"Die Zahlen für das Jahr 2022 waren in der Tat äußerst entmutigend. Auf zwei Sterbefälle fiel im Land im Wesentlichen eine Geburt, wobei der allgemeine demografische Zusammenbruch buchstäblich zu einem existenziellen Risiko für unsere Zukunft wird."

Leere Dörfer wie dieses auf der griechischen Insel Chios erinnern an eine neue Art von Bedrohung, der das ganze Land ausgesetzt ist. Nach Jahren wirtschaftlicher Not haben viele junge Griechen beschlossen, entweder ins Ausland zu ziehen oder die Gründung einer Familie aufzuschieben.

Angesichts des erwarteten Bevölkerungsrückgangs in den kommenden Jahrzehnten sieht ist das Land nun mit einer schweren demografischen Krise konfrontiert.

Euronews ist hingefahren, um die Gründe für dieses Problem und seine Auswirkungen auf die Zukunft Griechenlands zu verstehen.

Viele junge Griechen ziehen ins Ausland

In einem abgelegenen Dorf von Chios, einer Insel mit 50.000 Einwohnern in der nördlichen Ägäis, findet eine traditionelle religiöse Zeremonie statt.

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, und für viele Einheimische, die jetzt im Ausland leben, ist dies eine Gelegenheit, alte Freunde und Verwandte wiederzutreffen.

Vasilis Koukounis, ehemaliger Einwohner von Chios, sagt: "Etwa 80 Prozent der Menschen aus meinem Dorf leben in den USA. Ich bin 2008 in die USA gezogen. Ich führe ein Geschäft in Brooklyn."

"Das Einzige, was man sieht, ist, dass die Leute einfach die Dörfer verlassen, oder dass Kinder, die in den Dörfern aufgewachsen sind, nach der Schule oder wenn sie etwas älter sind oder eine eigene Familie gründen wollen, aus den Dörfern in die großen Städte oder sogar aus dem Land wegziehen", so Koukounis.

"Das macht mich traurig, es ist beunruhigend. Aber leider gibt es keine Möglichkeit, genug Geld zu verdienen, um sich selbst zu versorgen, geschweige denn eine Familie zu gründen, und deshalb ziehen wir alle weg."

Viele Dörfer stehen leer

Infolge dieser Auswanderung stehen viele Dörfer auf Chios leer. Die Häuser sind verlassen. Schulen und Geschäfte bleiben geschlossen. Spielplätze liegen still. Heute ist die Region ein Relikt aus einer vergangenen Zeit, als hier noch Hunderte von Bauern lebten.

Kaliopi Rimiki, Bewohnerin von Leptopoda, erzählt von ihrem Dorf: "Mein Dorf war wunderschön. Ich sehe, wie geliebte Menschen traurig weggehen, und alle tun mir leid. Mit jedem Haus, das sich schließt, schließt sich mein Herz."

Kaliopi ist die einzige ständige Bewohnerin von Leptopoda. Sie ist 87 Jahre alt. Sie hat nicht die Absicht, ihren Geburtsort zu verlassen. "Ich lebe hier seit meiner Geburt. Ich habe hier geheiratet. Ich habe meine Kinder hier bekommen. Alles hier", erzählt Kaliopi.

"Selbst wenn es nur eine Person im Dorf gibt, ich gehe hinaus und grüße sie. Dort unten, in Chios-Stadt, bin ich von Fremden umgeben."

Wirtschaftskrise 2010 führte zum Rückgang der Bevölkerung

In fast allen Regionen Griechenlands ist ein ähnlicher Trend zu beobachten. In nur 10 Jahren, von 2011 bis 2021, ist die Bevölkerung des Landes um mehr als 3 Prozent auf 10,5 Millionen Menschen gesunken.

Der Bürgermeister von Chios führt diesen Rückgang in erster Linie auf die Wirtschaftskrise von 2010 zurück. Besonders die Randgebiete waren schwer betroffen. Rund eine halbe Million Griechen haben die Gebiete verlassen.

"Es gibt einen kontinuierlichen Rückgang der Bevölkerung, vor allem in der jungen Altersgruppe, weil die Krise die Menschen dazu gebracht hat, wieder in europäische Länder und nach Amerika zu gehen und weniger nach Athen und Thessaloniki, um ein besseres Leben zu finden", erzählt Ioannis Malafis, Bürgermeister von Chios.

"Hier ist es derzeit vor allem für diejenigen, die einen Universitäts- und Postgraduiertenabschluss haben, etwas schwierig auf dem Arbeitsmarkt, was zu einem Rückgang der aktivsten Arbeitskräfte der Insel führt, mit allen Konsequenzen, die das mit sich bringt", so Malafis.

Griechenland ist zwar offiziell aus den finanziellen Rettungsprogrammen ausgestiegen, die von strengen Sparmaßnahmen und sozialen Unruhen geprägt waren, doch die Auswirkungen der Krise sind noch immer spürbar. Die Arbeitslosigkeit liegt bei fast 11 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit ist doppelt so hoch. Ein Viertel der Bevölkerung ist von Armut bedroht. Und die Einkommensungleichheit ist eine der größten in der Eurozone.

Nikos Vettas, Generaldirektor der Stiftung für Wirtschafts- und Industrieforschung sagt: "Das Land ist nicht zerstört worden. Aber die Menschen haben gelitten, und viele junge Menschen haben kein sehr hohes Einkommen, das es ihnen ermöglichen würde, eine Familie zu gründen."

Rückgang der Geburtenrate

Dem Wirtschaftswissenschaftler zufolge hat die Krise den Rückgang der griechischen Geburtenrate beschleunigt, die nun unter den EU-Durchschnitt gefallen ist. In Verbindung mit der Abwanderung von Fachkräften und der steigenden Lebenserwartung stellt dieser Trend ein ernsthaftes wirtschaftliches Risiko für die Gesundheits- und Rentensysteme dar.

Nikos Vettas, Generaldirektor der Stiftung für Wirtschafts- und Industrieforschung ist besorgt darüber, dass es immer weniger Menschen geben wird, die arbeiten. "Diese Menschen müssen nun eine große Zahl älterer Menschen versorgen", sagt Vettas.

"Um also die jungen Erwerbstätigen nicht zu überfordern, muss man die Produktivität im Lande steigern. Man muss die Technologie einführen. Man muss den Zustrom von Einwanderern fördern, insbesondere in hochproduktiven Berufen. Und all das, so hofft man, wird uns durch die nächsten 10, 15, 20 Jahre bringen, die gerade wegen der schrumpfenden Bevölkerung schwierig sein werden."

Kann die demografische Krise bewältigt werden?

Im Jahr 2023 hat die griechische Regierung das erste Ministermandat eingerichtet, das sich speziell mit der Bewältigung der demografischen Krise befasst. "Ich würde es ohne weiteres als die größte Herausforderung und die größte Bedrohung bezeichnen, mit der Griechenland konfrontiert ist", erzählt Sofia Zacharaki, griechische Ministerin für sozialen Zusammenhalt und Familie.

Das neue Ministerium hat mehrere finanzielle Maßnahmen eingeführt, darunter Steuererleichterungen und höhere staatliche Zuschüsse für Neugeborene.

Die Ministerin besteht jedoch darauf, dass diese Anreize durch zusätzliche Unterstützung für künftige Eltern ergänzt werden müssen, z. B. durch bezahlbaren Wohnraum, Kinderbetreuungseinrichtungen und andere Leistungen.

"Ich möchte auch, dass sie die Möglichkeit haben, ein gutes Schulsystem zu nutzen, ein gutes öffentliches Gesundheitssystem zu haben oder einen Job zu finden, der den Bedürfnissen der Familie gerecht wird, unabhängig von der Größe der Familie", sagt Zacharaki.

"Ein großer Teil unseres Aktionsplans zur Demografie zielt darauf ab, unsere Bemühungen zu verstärken und zu intensivieren, damit die Menschen die Freiheit haben, in ihrer Stadt, ihrem Dorf oder ihrer Region zu bleiben, in der sie geboren wurden. Der Ort wird eine sehr wichtige Rolle im Umgang mit der Demografie spielen."

Auswandern scheint die einzige Möglichkeit

Anastasia Galatoula, eine Restaurantbesitzerin auf Chios weiß genau, was der Grund für den demografischen Zusammenbruch lokaler Gemeinschaften ist. Seitdem sie vor 20 Jahren in ihr Dorf gezogen ist, hat fast die Hälfte der Einwohner das Dorf verlassen.

Die einzigen verbliebenen Kinder sind ihre eigenen drei Kinder und ein weiteres Mädchen. "Für ein Kind ist es im Allgemeinen sehr schwierig, an einem Ort zu bleiben und keine Freunde zu haben. Sie fühlen sich einsam, deprimiert und gelangweilt", erählt Galatoula.

"Es besteht kein Zweifel daran, dass die Kinder, wenn sie mit der Schule fertig sind, weggehen wollen. Im Dorf gibt es im Moment nichts Interessantes für sie. Also wollen sie studieren und wegziehen. Und als Elternteil denke ich, dass das die richtige Entscheidung ist."

Für einige von Anastasias Kunden war die Auswanderung die einzige Möglichkeit. Nikos und Mary, beide gebürtig aus Chios, zogen vor zwei Jahren nach Baltimore ins die USA. Unabhängig vom wirtschaftlichen Aufschwung Griechenlands und den Bemühungen der Regierung, Familien zu unterstützen, können sie sich keine Zukunft mehr in ihrem Heimatland vorstellen.

"Hier war es schwierig. Wir haben von morgens bis abends gearbeitet. Wir konnten nicht über die Runden kommen. Und jetzt leben wir in den USA und es ist besser, als wir es uns je vorgestellt haben. Wir sind für eine bessere Zukunft gegangen, und es ist so besser, als als wir es uns vorgestellt haben. Ich liebe Griechenland, es ist mein Land, aber ich werde nicht zurückgehen. Nicht um die Umstände zu ändern. Ich werde niemals zurückgehen", erklärt Nikos Paragios, ehemaliger Einwohner von Chios.

Eine anderer ehemalige Einwohnerin von Chios, Mary Kalliki, sagt:

"Obwohl ich meinen Abschluss hatte, war ich lange Zeit arbeitslos. Ich konnte keine Arbeit finden und musste als Barkeeperin oder Kellnerin arbeiten, das sind sehr gute Jobs. Aber das ist nicht das, wofür ich studiert habe und was ich mir für meine Zukunft erhofft habe. Wenn man also 10 bis 12 Stunden am Tag arbeiten muss und nicht so viel Geld verdient, wie man möchte, wie kann man dann ein Haus kaufen? Und wie kann man eine Familie gründen? Man kann es nicht."

Bevölkerungsrückgang - ein Gesamtproblem der EU

Der Bevölkerungsrückgang ist in der gesamten EU ein wachsendes Problem, da die Bevölkerung des Kontinents in den nächsten 50 Jahren voraussichtlich um 4 Prozent schrumpfen wird.

Im gleichen Zeitraum könnte Griechenland jedoch bis zu 25 Prozent seiner Bevölkerung verlieren, was sowohl für die heutige als auch für künftige Generationen eine große Herausforderung darstellt.