Mindestens 35 Verletzte bei russischem Luftangriff auf Charkiw

Dutzende Menschen sind bei einem russischen Luftangriff auf einen Wohnblock in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw, verletzt worden.

Mindestens 35 Menschen sind am Sonntagnachmittag verletzt worden, als eine russische Fliegerbombe ein mehrstöckiges Wohnhaus in Charkiw traf, sagte Bürgermeister Ihor Terechow. Die gelenkte Bombe traf den zehnten Stock des Gebäudes, wobei sich das Feuer auf vier Stockwerke ausbreitete.

Ein auf X veröffentlichtes Video zeigte, wie Rettungskräfte einige der älteren Bewohnern aus dem Gebäude evakuierten.

Nur wenige Stunden zuvor waren bei einem Raketenangriff auf die ukrainische Schwarzmeerhafenstadt Odessa zwei Menschen getötet worden, wie örtliche Behörden mitteilten, nachdem Moskau und Kiew sich gegenseitig mit Drohnen und Raketen angriffen hatten.

Die ukrainische Luftwaffe erklärte, sie habe zehn der vierzehn russischen Drohnen und eine der drei Raketen in der Nacht abgeschossen.

Oleh Kiper, der Gouverneur der Region Odessa, sagte, bei den beiden Toten, die am Samstagabend in den Vororten von Odesa ums Leben kamen, handele es sich um ein Ehepaar. Eine weitere Person sei bei dem Angriff verwundet worden.

Ukrainische Angriffe auf Russland

Unterdessen teilte das russische Verteidigungsministerium mit, es habe in der Nacht zum Sonntag 29 ukrainische Drohnen über den westlichen und südwestlichen Regionen abgeschossen, wobei die herabfallenden Trümmer keinen Schaden verursacht hätten.

Eine weitere ukrainische Drohne wurde nach Angaben des Ministeriums am Sonntagmorgen über der westlichen Region Rjasan abgeschossen.

Die Ukraine hat den Westen wiederholt aufgefordert ihr zu erlauben Ziele tief in Russland mit westlichen Waffen anzugreifen.

Kiew argumentiert, die Waffen seien unerlässlich, um Russlands Fähigkeit zu schwächen, die Ukraine anzugreifen, und es zu zwingen, seine Angriffsmöglichkeiten weiter von der Grenze zu entfernen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj appellierte in den sozialen Medien erneut an seine westlichen Verbündeten, die westlichen Politik in Bezug auf den Einsatz von westlichen Waffen zu ändern und wies darauf hin, dass Russland in letzter Woche "rund 30 Raketen verschiedener Typen, mehr als 800 gelenkte Luftbomben und fast 300 Kampfdrohnen gegen die Ukraine" eingesetzt habe.

"Die Ukraine braucht starke Unterstützung von unseren Partnern, um Leben gegen den russischen Terror zu verteidigen - Luftabwehr, Langstreckenwaffen, Unterstützung für unsere Kämpfer. Alles, was dazu beitragen wird, Russland zu zwingen, diesen Krieg zu beenden", schrieb Selenskyj auf X.