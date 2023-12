Start-up-Unternehmen und Innovationen sind in ganz Afrika auf dem Vormarsch. Da der zweitgrößte Kontinent der Welt in die Zukunft blickt, streben Länder in der gesamten Region nach wirtschaftlichem Wohlstand.

In dieser Folge von The Exchange konzentrieren wir uns auf Innovation in Afrika. Im vergangenen Jahrzehnt war Äthiopien eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Afrikas und der Welt. Äthiopiens Ministerin für Arbeit und Qualifikationen, Muferihat Kamil Ahmed, erklärt, wie die Regierung Innovationen auf eine Weise fördert, die auch anderen afrikanischen Volkswirtschaften hilft. Ihre Exzellenz, Muferihat Kamil Ahmed, Ministerin für Qualifikationen und Arbeit, Regierung von Äthiopien euronews „Äthiopien startete 2018 eine sehr umfassende Reformagenda. Als Teil der Reformagenda sind Investitionen in Humankapital für die äthiopische Regierung zur obersten Priorität geworden." Muferihat Kamil Ahmed Ministerin für Qualifikationen und Arbeit, Regierung von Äthiopien Die Global Startup Awards Africa 2023 Global Startup Awards Africa – GIIG euronews Die Global Startup Awards Africa verbinden Unternehmen und Investoren auf dem gesamten Kontinent. Die Gründer von GIIG, der Organisation hinter der diesjährigen Veranstaltung, erklärten: "Es ist sehr klar, und es war sehr klar, dass die Schwellenländer weiterhin das globale Wirtschaftswachstum dominieren. Die Märkte zeigen bis 2075, dass die Bevölkerungsdemografie einer der wesentlichen Treiber des globalen Wachstums ist. Es gibt nur einen jungen Kontinent, und das ist Afrika." TradeDepot: 100-Millionen-Dollar-Mission zur Stärkung des kleinen Einzelhandelssektors Das in Nigeria ansässige digitale Start-up TradeDepot sammelte 2021 über 100 Millionen US-Dollar ein und war eine der Erfolgsgeschichten auf dem Kontinent. Gründer und CEO Onyekachi Izukanne erklärte, warum Lager- und Logistik-Technologie für afrikanische Einzelhändler so wichtig ist. Onyekachi Izukanne, CEO von TradeDepot, im Gespräch mit The Exchange euronews „In Afrika findet der Großteil dieses Einzelhandels nicht in den großen Supermärkten statt, sondern in kleinen Nachbarschaftsläden. Und unser Ziel ist es, für diese Einzelhändler ein E-Commerce-Erlebnis zu schaffen." Onyekachi Izukanne CEO von TradeDepot