Von Lily Swift

Gutes Aussehen kann eine Art vererbter Vermögenswert sein, der das Einkommen über die Generationen hinweg steigert, wie eine neue Studie zeigt.

Kinder konventionell attraktiver Eltern verdienen mehr als Kinder aus eher durchschnittlich aussehenden Familien, so eine neue Studie des National Bureau of Economic Research in den USA.

Die Studie mit dem Titel: "The Economic Impact of Heritable Physical Traits: Hot Parents, Rich Kid?" untersuchte frühere Datensätze, die die Attraktivität der Eltern und ihrer Kinder sowie das Einkommen der Kinder erfassten. Untersucht wurden Familien in den Vereinigten Staaten und China sowie unter Milliardären weltweit.

Die Attraktivität von Eltern und Kindern wurde von anderen Personen bewertet und nicht durch mathematische Messungen wie die Symmetrie ihres Gesichts bestimmt. Die Untersuchung ergab, dass für jede Standardabweichung über dem durchschnittlichen Aussehen der Eltern das Jahreseinkommen eines Kindes um mehr als 2 300 Dollar (2 113 Euro) steigt.

Der Wirtschaftswissenschaftler Daniel Hamermesh, einer der Autoren des Berichts, sagte, die Studie habe gezeigt, dass gutes Aussehen neben Vermögenswerten wie Immobilien und Ersparnissen eine eigene Art von vererbtem Vermögen sein kann, das das Einkommen über die Generationen hinweg steigert.

"Besser aussehende Menschen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, im Laufe ihres Lebens finanziell und beruflich erfolgreich zu sein", erklärte er.

"Das hat zwei Gründe: Wenn deine Eltern gut aussehen, siehst du auch gut aus, und das hilft dir, erfolgreich zu sein. Aber es liegt auch daran, dass gut aussehende Eltern mehr Geld haben, das sie dir geben können", fügte der Forscher von der University of Texas in Austin hinzu.

Hamermesh untersucht seit mehr als 10 Jahren den Zusammenhang zwischen Erfolg und gutem Aussehen und hat wiederholt festgestellt, dass attraktive Menschen eher eine Anstellung und ein höheres Gehalt erhalten als ihre weniger attraktiven Kolleg:innen. Er sagt, dass das Aussehen eine viel größere Rolle für unsere Erfolgschancen spielt, als vielen von uns bewusst ist.

Der Autor räumte ein, dass die Ergebnisse "sehr deprimierend" seien, und fügte hinzu: "Es ist genau dasselbe wie bei jeder anderen Art von Diskriminierung."

Hamermesh hofft, dass die Forschungsergebnisse die Menschen für ihre Voreingenommenheit gegenüber besser aussehenden Menschen sensibilisieren und sie dazu bringen, diese zu korrigieren.

"Wenn man sich der Tatsache bewusst ist, dass man diskriminiert, ist es viel unwahrscheinlicher, dass man es tut", sagte er, "ich denke, wenn man sich so etwas bewusst macht, verringert man die schädlichen Auswirkungen".

Aktivist:innen in den USA haben bereits eine Ausweitung der Antidiskriminierungsgesetze auf individuelle Merkmale gefordert. New York hat im vergangenen Jahr Maßnahmen zur Verhinderung von Diskriminierung aufgrund des Gewichts bei der Wohnungssuche und bei der Beschäftigung eingeführt. Mehrere andere Bundesstaaten erwägen ähnliche Gesetze.

Frühere Studien hatten ergeben, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Gewicht einer Frau und ihrem Einkommen gibt.