Ursula von der Leyen bewirbt sich um eine zweite Amtszeit als Chefin der Europäischen Kommission. Was hat ihre bisherige fünfjährige Amtszeit für die Wirtschaft bedeutet?

Wenn Europa im Juni ein neues Parlament wählt, wird das Ergebnis indirekt auch Einfluss auf die Ernennung eines neuen Kommissionspräsidenten haben.

Nach fünf Jahren im Amt hat die christdemokratische deutsche Politikerin Ursula von der Leyen erneut ihren Hut in den Ring geworfen und hofft, ihren Posten als Chefin der EU-Exekutive behalten zu können.

In Anbetracht des größeren Kontextes ihrer Amtszeit beendet von der Leyen diese Etappe mit einem bedeutenden Erbe.

Selten hat eine Kommissionschefin eine solche Reihe von Herausforderungen gemeistert, insbesondere die COVID-19-Pandemie, den Einmarsch Russlands in die Ukraine und den Inflationsschub, den diese beiden Ereignisse auslösten.

Während die Geldpolitik von der Europäischen Zentralbank bestimmt wird, ist die Kommission für die Wirtschaftspolitik zuständig und gestaltet eine Politik, die das Wachstum fördern soll.

Das Wachstum, oft als der heilige Gral bezeichnet, der für die Aufrechterhaltung eines guten Lebensstandards unerlässlich ist, stagniert derzeit in der EU.

Die Verteidiger von der Leyens würden auf eine beträchtliche Portion Pech verweisen. Kritiker würden sagen, dass schlechtes Management dazu beigetragen hat.

In ihrer jährlichen Rede vor dem Europäischen Parlament im vergangenen September stellte die derzeitige Kommissionspräsidentin ihre wachstumsfördernden Erfolge vor, in der Hoffnung, die Abgeordneten ihrer Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament anzusprechen.

Ein halbes Jahr später, mit einer neuen politischen Ära am Horizont, untersucht Euronews nun einige wirtschaftliche Schlüsselmomente der von der Leyen-Präsidentschaft.

EU-Fonds der nächsten Generation

Eine der wichtigsten Finanzinitiativen der Kommission der letzten Jahre war das NextGenerationEU-Programm, auch bekannt als NGEU.

In dem Bemühen, die von einer Pandemie heimgesuchte europäische Wirtschaft wiederzubeleben, einigten sich die EU-Länder darauf, Mittel zusammenzulegen, in der Hoffnung, eine Wiederholung der Eurokrise von vor zehn Jahren zu vermeiden.

Die Mitgliedstaaten mit dem größten wirtschaftlichen Bedarf, wie Kroatien oder Griechenland, erhielten die meisten Hilfsgelder. Als Zeichen der Solidarität erhielten wohlhabendere Länder wie Dänemark oder Irland weniger Mittel.

Der Erfolg des Konjunkturpakets im Wert von rund 832 Milliarden Euro wird noch geprüft.

Obwohl das NGEU bereits 2021 in Kraft trat, mussten die Mitgliedstaaten Ausgabenvorschläge unterbreiten, um die Mittel zu erhalten, eine Klausel, die die Zuteilung der Mittel in die Länge gezogen hat.

Die Frist für die Verwendung der Mittel aus den Konjunkturpaketen endet im Jahr 2026, was von einigen als zu restriktiv empfunden wird.

Bestimmte Infrastrukturprojekte, wie die Verbesserung der Verkehrssysteme und der Infrastruktur, können nicht von heute auf morgen realisiert werden, heißt es.

Kritiker argumentieren auch, dass der Umfang eines einmaligen Konjunkturprogramms begrenzt ist, wenn es um die Schaffung von Dienstleistungen geht, die eine ständige personelle Besetzung erfordern, wie z. B. die Unterstützung der Kinderbetreuung.

Doch trotz seiner Mängel und obwohl es viel später kam als sein US-amerikanisches Pendant, hat sich das NGEU als fruchtbar erwiesen.

Zusammen mit den Bemühungen der Europäischen Zentralbank trug die Einführung des Fonds dazu bei, die wild gewordenen Märkte auf dem Höhepunkt der Pandemie zu beruhigen.

"NextGenerationEU hat eine Schlüsselrolle bei der Erhaltung der öffentlichen Investitionen gespielt, eine Entwicklung, die in krassem Gegensatz zu den katastrophalen Erfahrungen der Jahre nach der Finanzkrise steht, als die öffentlichen Investitionen zusammenbrachen", sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni letzten Monat.

"Auf der Grundlage unserer Herbstprognose wird erwartet, dass die öffentliche Investitionsquote in der EU von 3,0 Prozent im Jahr 2019 auf 3,5 Prozent des BIP im Jahr 2025 ansteigen wird. Und etwa die Hälfte dieses Anstiegs ist auf EU-Mittel zurückzuführen."

Grüne und Energiewende

Bis zu 30 Prozent des NextGenerationEU-Pakets werden über grüne Anleihen finanziert, d. h. sie werden ausschließlich zur Finanzierung umweltfreundlicher Projekte verwendet.

Diese Initiative fügt sich in den Rahmen der umfassenderen Umweltstrategie der EU ein: dem Europäischen Green Deal.

Der 2020 verabschiedete Green Deal legt die Verpflichtung Europas fest, bis 2050 klimaneutral zu werden, und er hat erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Da die EU die Art und Weise, wie Waren produziert und konsumiert werden, verändert, wird es zweifellos zu Arbeitsplatzverlusten kommen, und die jüngsten Proteste von Landwirten in ganz Europa sind ein deutliches Beispiel für die realen Ängste im Zusammenhang mit dem grünen Wandel.

Die Landwirte argumentieren, dass die Umweltanforderungen der EU zu hoch sind, um einen angemessenen Lebensunterhalt zu verdienen.

Langfristig, so die Kommission, werde sich der Grüne Deal dennoch positiv auswirken und die Wettbewerbsfähigkeit der EU durch die Schaffung von Arbeitsplätzen in umweltfreundlichen Sektoren steigern.

Luis Cano, ein Sprecher der liberalen ALDE-Partei und der Kampagne Renew Europe Now, sagte Euronews, dass von der Leyen es versäumt habe, Umweltstrategien in Wachstumsstrategien zu verwandeln - trotz des Erfolgs ihres Pandemie-Hilfsfonds.

"Für die ALDE-Partei ist die Verwirklichung des Binnenmarktes eine Priorität, um das Ziel des Green Deal, nachhaltiges Wachstum für Unternehmen und Bürger, zu erreichen", sagte er.

"Fünf Jahre lang wurde der Binnenmarkt vernachlässigt, indem zu viele Zersplitterungen zugelassen wurden, von üppigen Subventionen für große nationale Unternehmen bis hin zu einem Scheitern bei der Verwirklichung der Kapitalmarktunion."

Die 2014 ins Leben gerufene Kapitalmarktunion zielt darauf ab, den Geldfluss zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu erleichtern.

Theoretisch könnte dies die Klimaziele der EU durch die Erleichterung grenzüberschreitender Unternehmensinvestitionen vorantreiben. In der Realität bremsen nationale Marktbarrieren noch immer den Fortschritt.

Risikominimierung durch China

Der Versuch Europas, seine Wirtschaft zu dekarbonisieren, hängt auch von der Weltpolitik und seinem eigenen Hang zum Protektionismus ab.

Derzeit wird die Union mit billiger grüner Technologie aus China überschwemmt, dem Spitzenreiter bei der Herstellung von Solarzellen und elektrischen Batterien.

Obwohl diese Importe eine wichtige Säule des europäischen Wandels sind, gibt es Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in der EU, ganz zu schweigen von der politischen Widerstandsfähigkeit des Blocks.

Für die Klimaskeptiker war ein Silberstreif am Horizont des Green Deal die verbesserte Energiesicherheit. Europa hat seine Abhängigkeit von russischem Gas erfolgreich verringert, indem es die heimische Energieversorgung ausbaut.

Nun ist die Vorstellung, dass China möglicherweise grüne Technologien rationieren - und damit Europa in Zugzwang bringen könnte - alles andere als verlockend.

Als Reaktion auf diese Befürchtungen spricht von der Leyen derzeit eine harte Sprache, wenn es um den Schutz des EU-Marktes geht.

Im vergangenen Jahr leitete die Kommission eine Antisubventionsuntersuchung gegen chinesische Elektrofahrzeuge ein und hat die Möglichkeit der Verhängung von Strafzöllen nicht ausgeschlossen.

Rebecca Christie, Senior Fellow bei der Denkfabrik Bruegel, hält das für unklug.

"Dies ist ein Bereich, in dem ich glaube, dass das, was von der Leyen tut, und das, wofür sie im Wahlkampf wirbt, ein wenig auseinanderklaffen werden. Als Wahlkampfthema muss sie zeigen, dass sie einen Plan für China hat, dass sie sich gegen die Wahrnehmung von Risiken absichert", sagte sie.

"Vom praktischen Standpunkt aus betrachtet ... will sie vielleicht gar nicht zu weiteren Zöllen aufrufen, wenn sie es vermeiden kann. Denn Europa muss elektrifiziert werden, und der grüne Übergang muss erschwinglich sein."

Was die Arbeitsplätze angeht, so weist die Bruegel-Expertin darauf hin, dass eine Abwendung von China die Installation von Technologien wie Solarzellen verlangsamen würde. Dies würde wiederum europäische Arbeitsplätze im Zusammenhang mit der Installation vernichten.

Mangel an qualifizierten Arbeitskräften

Eine weitere dringende Sorge der europäischen Unternehmen betrifft den Mangel an Arbeitskräften und Qualifikationen, sagte Iratxe García Pérez, Vorsitzende der sozialdemokratischen S&D-Fraktion im Europaparlament.

Sie sagte Euronews: "Unser Ansatz ist es, in Menschen zu investieren, und zwar durch Ausbildung, Bildung und berufliche Weiterentwicklung. ... Unsere Fraktion glaubt, dass die europäische Wirtschaft effizienter und wettbewerbsfähiger sein wird, wenn sie über gut ausgebildete und fair behandelte Arbeitskräfte verfügt."

Die EU leidet derzeit unter einem großen Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt. Während es in einigen Branchen einen Überschuss an qualifizierten Arbeitskräften gibt, herrscht in anderen Sektoren ein eklatanter Personalmangel.

Laut dem jüngsten Bericht von EURES, einem europäischen Arbeitsnetzwerk, gab es im zweiten und dritten Quartal 2022 in allen 27 EU-Mitgliedstaaten sowie in Norwegen und der Schweiz einen Mangel an Arbeitskräften. Zu den am stärksten betroffenen Sektoren gehörten Software, Gesundheitswesen, Bauwesen, Ingenieurwesen und Handwerksberufe.

Dieser Trend, der das Wirtschaftswachstum letztlich einschränken wird, wird sich mit der Alterung der europäischen Bevölkerung noch verschärfen. Da das Verhältnis zwischen Arbeitnehmerschaft und Rentnern zugunsten der letzteren steigt, werden die Unternehmen Schwierigkeiten haben, genügend Arbeitskräfte zu finden, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu befriedigen.

Eine Möglichkeit, auch wenn sie möglicherweise keine nachhaltige Lösung ist, besteht darin, den Migrationsstrom nach Europa zu verstärken.

Karel Lannoo, CEO der Brüsseler Denkfabrik CEPS, sagte Euronews, dass von der Leyen es vermieden habe, dieses Thema vollständig anzusprechen, weil es politisch so heikel ist.

"Wenn man eine Reindustrialisierung fordert, erfordert das eine enorme Zuwanderung - denn wir wissen, dass es auf dem Arbeitsmarkt einen enormen Mangel gibt", erklärte er,

"[Die Kommission] sollte sich nicht scheuen, dies in der Öffentlichkeit zu sagen".

Erbe einer ersten Amtszeit

Wenn wir von der Leyens Bilanz der letzten fünf Jahre betrachten, könnten wir einfach ihre Ziele mit ihren aktuellen Erfolgen vergleichen.

Dabei ist es jedoch wichtig, die komplizierten Mechanismen des europäischen Systems nicht zu sehr zu vereinfachen.

Anders als der Chef einer nationalen Regierung, der die Politik direkter umsetzen kann, besteht die Aufgabe der Kommission darin, die Mitgliedstaaten zum Handeln zu bewegen.

Eine der Herausforderungen der Union besteht darin, dass sinnvolles Handeln eine weitreichende Zusammenarbeit erfordert, was von der Leyen während ihrer Amtszeit zumindest bei einigen Gelegenheiten gelungen ist.

"Sie wählt eine Position vor der Gruppe aus, stellt eine Art Fahnenstange auf und wartet ab, ob die Gruppe sich ihr anschließt", so Rebecca Christie von Bruegel.

"Wenn das nicht der Fall ist, nimmt sie ihre Fahnenstange und setzt sie an eine andere Stelle, die vielleicht in der Nähe oder ähnlich ist, aber immer noch weiter liegt, als die Stelle, an der wir angefangen haben."

Mit Blick auf die Zukunft der Kommission wird, falls von der Leyen eine zweite Amtszeit gewinnt, wieder viel von der Überzeugung des neuen Parlaments und der nationalen Regierungen abhängen.

"Ursula von der Leyen hat die Europäische Union mutig durch zwei der größten Krisen der letzten Jahrzehnte gesteuert", sagte ein Sprecher der EVP gegenüber Euronews.

"In der kommenden Legislaturperiode wollen wir unter von der Leyens Führung die globale wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken."