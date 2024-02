Von Euronews

Eine neue Studie legt einen Zusammenhang zwischen Medikamenten gegen erektile Dysfunktion und einem geringeren Risiko für eine häufige Form der Demenz nahe.

Männer, denen Medikamente gegen erektile Dysfunktion wie Viagra und Cialis verschrieben wurden, hatten einer neuen Studie zufolge ein um 18 Prozent geringeres Risiko, an Alzheimer zu erkranken.

Das Ergebnis gibt Anlass zur Hoffnung, dass diese Medikamente zur Vorbeugung einer weit verbreiteten Form der Demenz eingesetzt werden könnten. Es sind jedoch weitere klinische Studien erforderlich, um festzustellen, ob wirklich ein kausaler Zusammenhang besteht.

An der neuen britischen Studie nahmen fast 270 000 Männer teil, bei denen eine erektile Dysfunktion diagnostiziert worden war und die zu Beginn der Studie keine kognitiven Probleme hatten.

Etwa 55 Prozent der Männer nahmen Medikamente wie Sildenafil (Viagra), Tadalafil (Cialis), Vardenafil und Avanafil ein, die als Phosphodiesterase-Typ-5-Hemmer bekannt sind und über eine Erweiterung der Blutgefäße wirken.

Die in der Fachzeitschrift Neurology veröffentlichten Forschungsergebnisse zeigen, dass der Zusammenhang zwischen den Medikamenten und dem verringerten Alzheimer-Risiko bei denjenigen stärker ausgeprägt war, die am häufigsten ein Rezept ausgestellt bekamen.

"Obwohl wir mit den neuen Behandlungsmethoden für die Alzheimer-Krankheit, die Amyloid-Plaques im Gehirn von Menschen im Frühstadium der Krankheit abbauen, Fortschritte machen, brauchen wir dringend Behandlungen, die die Entwicklung der Alzheimer-Krankheit verhindern oder verzögern können", sagte Dr. Ruth Brauer, Hauptautorin von der University College London School of Pharmacy, in einer Erklärung.

"Es sind weitere Forschungsarbeiten erforderlich, um diese Ergebnisse zu bestätigen, mehr über den potenziellen Nutzen und die Mechanismen dieser Medikamente zu erfahren und die optimale Dosierung zu ermitteln", fügte sie hinzu.

Notwendigkeit einer kontrollierten Studie mit beiden Geschlechtern

Die Forscher schlagen vor, dass eine randomisierte, kontrollierte Studie mit beiden Geschlechtern dazu beitragen könnte, zu bestätigen, ob ein direkter Zusammenhang zwischen den Arzneimitteln und dem verringerten Risiko für Alzheimer besteht.

Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Form der Demenz und betrifft rund 7,8 Millionen Menschen in der Europäischen Union. Zu den charakteristischen Symptomen gehören eine nachlassende Gedächtnisleistung und ein Nachlassen der Denkfähigkeit.

Medikamente gegen erektile Dysfunktion wie Viagra wurden ursprünglich zur Behandlung von Bluthochdruck und Angina pectoris entwickelt. Einige Studien an Tieren haben gezeigt, dass die Medikamente möglicherweise einen "neuroprotektiven Nutzen" haben, so die Forscher.

Bei den Männern in der Studie, denen Medikamente gegen erektile Dysfunktion verschrieben wurden, gab es 8,1 Fälle pro 10 000 Personenjahre, was der Anzahl der Studienteilnehmer und der Zeit entspricht, die sie in der Studie beobachtet wurden.

Im Vergleich dazu gab es bei den Männern, die keine Medikamente einnahmen, 9,7 Fälle pro 10 000 Personenjahre.

Das Durchschnittsalter der Teilnehmer zu Beginn der Studie betrug 58,5 Jahre, und die mittlere Nachbeobachtungszeit lag bei 5,1 Jahren.

Umstrittene Verbindung

Dr. Ivan Koychev, leitender klinischer Forscher an der Universität Oxford und klinischer Wissenschaftler bei der Dementias Platform UK, warnte in einer Erklärung, dass die Studie aufgrund der Schwierigkeit, in epidemiologischen Studien kausale Zusammenhänge herzustellen, begrenzt sei.

Koychev, der nicht an der Studie beteiligt war, fügte hinzu, dass diese Arten von Medikamenten gegen Erektionsstörungen in der Regel nach Bedarf eingenommen werden, so dass es schwierig ist, festzustellen, wie viel und wie oft Männer sie einnehmen.

"Insbesondere der Zusammenhang mit der Alzheimer-Krankheit ist umstritten, da bekannt ist, dass ein erheblicher Anteil der Demenzfälle, die klinisch als Alzheimer diagnostiziert werden, zusätzliche oder andere Pathologien aufweisen", fügte er hinzu.

Da die Umwidmung bereits vorhandener Medikamente zur Vorbeugung von Demenz jedoch eine "vielversprechende Strategie" sei, seien klinische Studien sinnvoll, denn sie können zeigen, wie nützlich die Medikamente wirklich bei der Verringerung des Alzheimer-Risikos sind.