"Earth Hour" dieses Jahr am 25. März

Eine Stunde lang das Licht ausschalten - eine einfache Idee, die dieses Jahr wieder Millionen Menschen zusammenbringen wird, um die "Earth Hour" zu feiern.

Das vom World Wildlife Fund (WWF) organisierte 60-minütige Event für unseren Planeten findet dieses Jahr am 25. März statt.

Die Earth Hour vereint seit 2007 Menschen in mehr als 190 Ländern der Welt.

Dieses Jahr werden am letzten Samstag im März Städte, Gemeinden und Unternehmen zwischen 20.30 und 21.30 Uhr Ortszeit ihre Lichter ausschalten, um ihre Sorge um und ihre Unterstützung für den Planeten zu demonstrieren.

In den vergangenen Jahren wurden zum Beispiel die Lichter auf dem Eiffelturm in Paris, dem Opernhaus in Sydney und der antiken Akropolis in Athen ausgeschaltet.

Der WWF fordert dazu auf, nicht nur das Licht auszuschalten, sondern sich auch anders an der Förderung des Klimaschutzes zu beteiligen.

20 Möglichkeiten, wie Sie mitmachen können: