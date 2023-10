Klimawandel: Der Mont Blanc schrumpft

Von Euronews mit AFP

Der Mont Blanc in den französischen Alpen ist seit dem Jahr 2021 um 2,22 Meter geschrumpft.

Aktuell wurde eine Höhe von 4805,59 Metern ermittelt. Das seien 2,22 Meter weniger als noch im Jahr 2021.

Diese Schwankungsbreite könne die unterschiedlichen Niederschlagsmengen des Sommers widerspiegeln. Das Phänomen sei bereits in der Vergangenheit beobachtet worden, sagte Jean des Garets, Präsident der Vermessungskammer des französischen Departements Haute-Savoie, bei einer Pressekonferenz in Chamonix. "Der Mont Blanc könnte bei der nächsten Messung in zwei Jahren sehr wohl viel höher sein", betonte er.

Der Mont Blanc befindet sich an der Grenze zu Italien und ist der höchste Berg in der Europäischen Union. Das Bergmassiv steht auf der Vorschlagsliste Frankreichs für das UNESCO-Welterbe.