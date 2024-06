EU-Maßnahmen gegen Wasserverschmutzung der Flüsse, Seen und Meere

Europas Gewässer werden seit Jahrzehnten immer stärker verschmutzt, vor allem durch Missmanagement in der Landwirtschaft, der Industrie und bei der Abwasserbehandlung. In diesem Überblick gehen wir den alarmierenden Statistiken auf den Grund und untersuchen, was die EU dagegen unternimmt.

Wasser ist die wertvollste Ressource der Natur und beeinflusst unser tägliches Leben auf allen Ebenen. In Water Matters befassen wir uns eingehend mit den komplexen Fragen der Wasserbewirtschaftung in Europa, von der Bekämpfung der Wasserverschmutzung bis zur Reaktion auf Überschwemmungen und Dürren. Schauen Sie sich unseren einminütigen Überblick im Video oben an, in dem wir die Ursachen, Folgen und Herausforderungen erklären.

Die ungewöhnlich hohen Niederschlagsmengen der letzten Monate haben die Grundwasserspiegel in vielen Teilen Europas wieder aufgefüllt, so dass die Gefahr einer Wasserknappheit zumindest kurzfristig gebannt ist. Dennoch steht Europa weiterhin vor zahlreichen Herausforderungen im Umgang mit dieser lebenswichtigen Ressource.

Grundwasserverschmutzung nimmt seit Jahrzehnten zu

Jahrzehntelanges Missmanagement hat dazu geführt, dass unsere Flüsse, Seen und Meere aus verschiedenen Quellen verschmutzt werden, darunter Landwirtschaft, Industrie und Abwässer aus veralteten Kläranlagen. Der Klimawandel, der Rückgang der biologischen Vielfalt und die Verschlechterung der Ökosysteme haben das Problem noch verschärft.

Die Wasserverschmutzung stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Sie verbreitet Krankheiten wie Cholera und Ruhr und kann andere Langzeiterkrankungen verursachen. Sie kann auch negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Wirtschaft haben, z. B. durch geringere Einnahmen aus dem Tourismus und eine geringere landwirtschaftliche Produktivität. Auch Industrien, die auf sauberes Wasser angewiesen sind, sind betroffen.

Einige Statistiken lesen sich düster. So sind 28 Prozent des Grundwassers in Europa verschmutzt. Der größte Teil unseres Trinkwassers stammt aus diesen Quellen. Die Beseitigung von Nitraten und Pestiziden, die vor allem durch die moderne Landwirtschaft verursacht werden, kostet die Versorgungsunternehmen Milliarden Euro.

Aber auch städtische Abwässer, Kunststoffe, Abwässer und Kühlwasser aus Kraftwerken tragen zur Verschmutzung bei. Die Abwässer landen unweigerlich in unseren Gewässern, wie eine weitere alarmierende Zahl zeigt: 22 % der Bäche, Flüsse, Seen und Meere in Europa sind davon betroffen.

Die Statistiken im Detail (Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission)

Die gesamten Umweltkosten der Stickstoffverschmutzung werden in der EU auf 70 bis 320 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.

werden in der EU auf 70 bis 320 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. 2022 wurden 85,7 % der Badegewässer in der EU als ausgezeichnet eingestuft, und 95,9 % der Badegewässer erfüllten die Mindestanforderungen an die Wasserqualität.

Durch unsicheres Wasser sterben jedes Jahr mehr Menschen als durch Krieg und alle anderen Formen von Gewalt zusammen.

81 % der Meeresgewässer, 31 % der Küstengewässer, 36 % der Flüsse und 32 % der Seen in der EU sind eutrophiert, d. h. es gibt ein Übermaß an Pflanzen wie Algen, die durch zu viele Nitrate verursacht werden , die wiederum andere Pflanzen und Tiere absterben lassen.

, die wiederum andere Pflanzen und Tiere absterben lassen. 22 % der europäischen Oberflächengewässer und 28 % des Grundwassers sind durch diffuse Verschmutzung aus der Landwirtschaft erheblich beeinträchtigt, sowohl durch Nährstoffe als auch durch Pestizide.

erheblich beeinträchtigt, sowohl durch Nährstoffe als auch durch Pestizide. 230.000 Tonnen Plastik gelangen jedes Jahr vom Land ins Mittelmeer ; zusätzlich kommen 20.000 Tonnen aus dem Schiffsverkehr.

; zusätzlich kommen 20.000 Tonnen aus dem Schiffsverkehr. Die Europäer sind besorgt über die Verschmutzung, denn 69 % sehen darin die größte Bedrohung für ihre Wasserversorgung.

Die Wiederherstellung der europäischen Wasserstraßen

Die Bewältigung dieser Probleme erfordert weitreichende und dynamische Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. Zunächst muss die Verschmutzung an der Quelle bekämpft werden: durch nachhaltige Landwirtschaft, bessere Abwasserbehandlung, weniger Plastikmüll und die Wiederherstellung von Ökosystemen.

Der Weg zu Lösungen ist in übergreifenden Maßnahmen der Europäischen Union vorgezeichnet. Die Wasserrichtlinie der EU regelt Seen und Flüsse, während die Trinkwasserrichtlinie die Qualität unseres Leitungswassers verbessert. Der Europäische Green Deal beinhaltet einen Aktionsplan zur Vermeidung von Umweltverschmutzung, um die Rechtsvorschriften zur Vermeidung von Umweltverschmutzung zu verbessern.

Die getroffenen Maßnahmen im Einzelnen (Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission)

Wasserrahmenrichtlinie : Verpflichtet die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, einen guten qualitativen und quantitativen Zustand aller Gewässer zu erreichen.

: Verpflichtet die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, einen guten qualitativen und quantitativen Zustand aller Gewässer zu erreichen. Richtlinie über die Behandlung von kommunalen Abwässern : Legt Standards für die Abwasserbehandlung zum Schutz der Gewässer fest.

: Legt Standards für die Abwasserbehandlung zum Schutz der Gewässer fest. Die Nitratrichtlinie : Ziel ist der Schutz der Wasserqualität in ganz Europa durch die Vermeidung von Nitraten aus landwirtschaftlichen Quellen, die Grund- und Oberflächengewässer verschmutzen, und durch die Förderung der Anwendung guter landwirtschaftlicher Praktiken.

: Ziel ist der Schutz der Wasserqualität in ganz Europa durch die Vermeidung von Nitraten aus landwirtschaftlichen Quellen, die Grund- und Oberflächengewässer verschmutzen, und durch die Förderung der Anwendung guter landwirtschaftlicher Praktiken. Die Trinkwasserrichtlinie ist die wichtigste Rechtsvorschrift der EU im Bereich des Trinkwassers. Sie betrifft den Zugang zu und die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch zum Schutz der menschlichen Gesundheit.

ist die wichtigste Rechtsvorschrift der EU im Bereich des Trinkwassers. Sie betrifft den Zugang zu und die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch zum Schutz der menschlichen Gesundheit. Badegewässer-Richtlinie : Ziel ist es, die Umwelt und die Gesundheit der Europäer zu schützen, indem in der gesamten EU eine gute Qualität der Badegewässer erreicht wird.

: Ziel ist es, die Umwelt und die Gesundheit der Europäer zu schützen, indem in der gesamten EU eine gute Qualität der Badegewässer erreicht wird. Richtlinie über Umweltqualitätsnormen: Ziel ist es, einen guten chemischen Zustand der Oberflächengewässer zu erreichen.

Sich der Ressource Wasser bewusst sein

Wir können ein Problem, das sich über Jahrzehnte entwickelt hat, nicht einfach per Gesetz aus der Welt schaffen. Jeder Bürger kann seinen Teil dazu beitragen, indem man Chemikalien und Einwegplastik recycelt und auf ein Minimum reduziert, sich an Reinigungsinitiativen beteiligt und generell bewusster mit Wasser umgeht. Eine grundlegende Änderung der Denk- und Verhaltensweisen wird dazu beitragen, eine saubere und gesunde Wasserversorgung für zukünftige Generationen zu gewährleisten.