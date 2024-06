Allgemeine Umweltaussagen werden in jedem Fall verboten, wenn der Gewerbetreibende die anerkannte hervorragende Umweltleistung, auf die sich die Aussage bezieht, nicht nachweisen kann.

Die EmpCo-Richtlinie ist am 26. März 2024 in Kraft getreten. Sie gilt nach ihrer Umsetzung in nationales Recht für Unternehmen ab dem 27. September 2026 und enthält unter anderem ein Verbot allgemeiner Umweltaussagen, für die kein Beweis erbracht werden kann.

Warum Bezeichnungen wie "klimaneutral" oder "klimapositiv", die auf Kompensationen beruhen, bald aus den Supermärkten verschwinden werden, erklärt Miriam Thiemann, Referentin für nachhaltigen Konsum beim Europäischen Verbraucherverband (BEUC), mit Blick auf eine neue EU-Verordnung (EmCon-Richtlinie), die Verbraucher beim grünen Wandel unterstützen soll.

"Im Moment hat man fast den Eindruck, dass man klimaneutral konsumieren und kaufen kann, was man will. Es gibt Käse, Flüge, Bankkonten, von denen behauptet wird: "Oh, das ist klimaneutral."

Miriam Thiemann erklärt: "Das Unternehmen bezahlt einen anderen Anbieter für sogenannte Carbon Credits. Und das bedeutet, dass ein anderes Projekt irgendwo etwas tut, um wahrscheinlich Emissionen zu reduzieren oder Emissionen herauszunehmen. Das ist mit Fragezeichen versehen, erstens wissenschaftlich. Es funktioniert nicht so, dass man hier mit einem Flugzeug eine Menge ausstößt und vielleicht an anderer Stelle etwas einspart und sagt, das hat insgesamt keinen Einfluss. Es gibt viele Fragezeichen in Bezug auf die Anbieter von Carbon Offsets.

Das Problem ist oft, dass die Unternehmen dann einfach sagen: 'Na gut, wenn ich dafür einfach Geld bezahlen kann und damit durchkomme, dann muss ich mich nicht so sehr anstrengen, die Emissionen in meinem eigenen Betrieb zu reduzieren'.

Es könnte sogar zu einer Verlangsamung der Emissionsminderungen führen, da die Unternehmen einfach dafür bezahlen können, anstatt echte Maßnahmen zu ergreifen. Das stellt das Gesamtziel einer klimaneutralen Gesellschaft in frage."