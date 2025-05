WERBUNG

Die Auszeichnung mit einem Michelin-Stern ist eine der höchsten Anerkennungen, die ein Koch in seiner kulinarischen Karriere anstreben kann. Sie ist das Vorbild für das Copil-Siegels, das authentische mexikanische Küche auszeichnet, wie man sie auf den Straßen des Aztekenlandes riechen und fühlen kann und die die halbe Welt in ihren Bann gezogen hat.

In Spanien gibt es etwa tausend mexikanische Restaurants, aber nicht alle stehen für den Geschmack des lateinamerikanischen Landes. Deshalb hat sich eine Gruppe von Experten für mexikanische Kultur zusammengetan, um eine Bewertung zu erstellen, die den Liebhabern der mexikanischen Küche helfen soll, wahre mexikanische Küche zu erkennen und würzige Ersatzprodukte zu vermeiden, die wenig mit dem wahren Geschmack Mexikos zu tun haben. So wie die gastronomische Kultur in Spanien weit über die Paella hinausgeht, soll diese Initiative das wahre Mexiko jenseits von Tex-Mex, Fajitas und Burritos zeigen.

Ein Buch über die mexikanische Küche David Artiles García

Die vierte Ausgabe des Copil-Siegels, das von der Fundación Casa de México en España (FCME) in Zusammenarbeit mit der mexikanischen Akademie für Gastronomie (AMG) und dem mexikanischen Gaststättengewerbe vergeben wurde, zeichnete 98 Restaurants aus, darunter 36 Restaurants, die neu in die Liste aufgenommen wurden. Die Organisatoren wollen nicht nur die wahren mexikanischen Werte und Geschmäcker vermitteln, sondern auch eine Verschmelzung mit der mediterranen Küche, die Spanien zu einem der besten Orte zum Essen gemacht hat, fördern. Copil soll auch die Vielfalt Spaniens repräsentieren. 10 Autonome Regionen Spaniens sind diesmal vertreten.

Die Organisation des Copil-Siegels haben mehrere Experten der mexikanischen Kultur übernommen, darunter der renommierte Koch Roberto Ruiz Vélez. er war der erste mexikanische Koch, der in Europa einen Michelin-Stern erhielt.

Adrián Castañeda und Koch Roberto Velez David Artiles García.

Im Moment konzentriert sich das Label auf Spanien, aber es ist nicht auszuschließen, dass es auch außerhalb Spaniens Grenzen eingeführt wird. Mehrere Länder haben Interesse bekundet, sich dem System anzuschließen, um die wahren Aromen Mexikos aufzulisten. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wie beliebt die mexikanische Küche auf der ganzen Welt ist.

Wie die Organisatoren selbst sagen, wird die Relevanz der mexikanischen Küche durch die Tatsache belegt, dass in den Kreationen der besten Restaurants der Welt immer eine mexikanische Zutat zu finden ist.

Welche Voraussetzungen muss ein Restaurant erfüllen, um das Copil-Siegel zu erhalten?

Um in diese erlesene Gruppe aufgenommen zu werden, muss die Küche exquisit sein und den mexikanischen Standards entsprechen. Die Organisation bewertet alle Details eines Restaurants, um sicherzustellen, dass das Restaurant die Essenz Mexikos verkörpert. Außerdem machen die Juroren einen Überraschungsbesuch, um im Restaurant zu essen und die Speisekarte zu bewerten. Dabei versuchen sie, Mexiko in Europa zu finden, ein kleines Stück Heimat auf fremdem Boden.

Eine Sache, auf die sie großen Wert legen, sind die Zutaten, denn um Gerichte mit wirklich mexikanischem Geschmack zuzubereiten, müssen hochwertige Zutaten verwendet werden, die oft direkt aus Mexiko importiert werden. Auf diese Weise ist auch ein neuer Geschäftszweig entstanden, der den Import von Produkten fördert und eine kulturelle und kommerzielle Brücke schlägt.

Typische Mexikanische Gerichte David Artiles García

Mexikanisches Essen ist nicht scharf

Entgegen der landläufigen Meinung muss die mexikanische Küche nicht unbedingt scharf sein. Es gibt zwar Gerichte, die scharf sind, aber der Großteil der Speisen ist gar nicht scharf, sondern es sind die Soßen, die ihnen den von den Mexikanern geliebten Kick geben.

Wenn Sie die Gerichte mit diesem Siegel probieren wollen, besuchen Sie die Website sellocopil.com. Dort finden Sie eine Karte mit allen Restaurants.

Die Etymologie eines Kriegers: das Opfer, das zur Haute Cuisine wurde

Mit seinem Namen Copil, erinnert das Programm an die Legende von Copil, die die Geschichte des Sohnes von Malinalxóchitl und Neffen des Gottes Huitzilopochtli erzählt.

Copil wollte sich an seinem Onkel rächen, weil er seine Mutter verlassen hatte, wurde aber von den Mexica gefangen genommen und getötet. Sein Herz wurde auf einer kleinen Insel begraben, auf der ein Nopal-Kaktus wuchs, auf dem ein Adler erschien, der eine Schlange verschlang. Diese Darstellung ist auf dem Staatswappen Mexikos und auf der mexikanischen Flagge zu sehen. Man sah darin ein göttliches Zeichen für die Gründung von Tenochtitlan, dem heutigen Mexiko-Stadt, und auch die Inspiration für das Copil-Programm, das die Aromen Mexikos fördern soll.