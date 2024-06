Spanien an der Spitze: Das sind die 50 besten Restaurants der Welt

Vier der fünf ersten Plätze auf der jährlichen Liste der 50 besten Restaurants der Welt sind Gourmet-Tempel in Europa.

WERBUNG

Spanien führt die neueste Liste der besten Restaurants der Welt an. Die Marke The World's 50 Best hat ihre jährliche Liste der besten Restaurants der Welt veröffentlicht, in der die Spitzengastronomie rund um den Globus gewürdigt wird, und es war ein gutes Jahr für Europa.

Unter den ersten fünf Plätzen sind vier europäische Restaurants, drei davon liegen in verschiedenen Regionen Spaniens.

An der Spitze, wo das dänische Restaurant Noma und das inzwischen geschlossene spanische Restaurant El Bulli den Rekord mit fünf Siegen halten, gibt es einen brandneuen Eintrag. Disfrutar in Barcelona ist der neue Spitzenreiter der Liste.

Im Herzen von Barcelonas historischem Universitätsviertel L'Antiga Esquerra de l'Eixample gelegen, versorgt das Disfrutar das angesagte Viertel mit Degustationsmenüs seines geschätzten Dreiergespanns von Chefköchen, Oriol Castro, Eduard Xatruch und Mateu Casañas.

Die drei Köche lernten sich im berühmten El Bulli kennen, das 2011 nach fast 50 Jahren in der katalanischen Region nahe Roses geschlossen wurde.

Disfrutar wurde vor 10 Jahren, im Jahr 2014, gegründet und etablierte sich schnell dank seiner zwei aufwendigen 30-Gänge-Degustationsmenüs, das "Classic" und das "Festival". Außerdem gibt es ein spezielles Chefkoch-Tischmenü namens "Living Table" für bis zu sechs Gäste.

Das Restaurant hat sich in den letzten Jahren immer weiter nach oben gearbeitet: 2022 belegte es den dritten und 2023 den zweiten Platz, um schließlich in diesem Jahr den ersten Platz zu belegen.

Ein Besuch im Disfrutar ist nicht ganz billig, denn die beiden Original-Degustationsmenüs kosten derzeit 290 €. Darin sind die 160 Euro für den Wein noch nicht enthalten, und die Option "Living Table" kostet 1.050 Euro, wenn man alles alleine probieren möchte.

Aber mit großen Preisen kommen große Speisen. In der Auflistung werden der Tintenfisch nach thailändischer Art mit Kokosnuss-Multikugel und die Täubchen mit Kombu-Spaghetti, Mandeln und Trauben erwähnt, die auf der klassischen Speisekarte zu finden sind, bevor der "berühmte, mit Kaviar gefüllte Panchino-Krapfen und das brillante gefrorene Gazpacho-Sandwich" gelobt werden.

The caviar-filled doughnut at Disfrutar Francesc Guillamet Ferran/info@francescguillamet.com

Ein Restaurant im Baskenland auf Platz 2: Asador Etxebarri

An zweiter Stelle der Liste steht das Asador Etxebarri, ein Feinschmeckerrestaurant im Baskenland in der Nähe von Atxondo, etwa 40 km von Bilbao entfernt.

Abseits des hektischen Stadtlebens bietet das Asador Etxebarri seinen Gästen die Möglichkeit, sich im üppigen Grün der Berge zu entspannen, das für die Landschaft des Baskenlandes typisch ist. Hier ist Victor Arguinzoniz Küchenchef und sein Team bietet sowohl ein À-la-carte- als auch ein 14-Gänge-Degustationsmenü an, das sich stark auf den Grill als Spezialität der Region stützt.

Seit seinem ersten Eintrag in die Liste im Jahr 2009 wurde es nur einmal nicht aufgeführt und wurde zweimal in Folge, 2019 und 2021, als drittbestes Restaurant der Welt ausgezeichnet.

Arguinzoniz, der in dem Dorf geboren wurde, ist ein Meister am Grill, und auf seinem Grill werden einige der besten Fleisch-, Fisch- und Gemüsesorten zubereitet, die die Gäste hier finden können. Kein Wunder, dass das Lokal auch immer wieder unter den drei besten Steakrestaurants rangiert.

Platz 3 geht an Table von Bruno Verjus in Paris

An dritter Stelle steht das Pariser Restaurant Table by Bruno Verjus. Wie der originelle Name des Restaurants schon sagt, besteht der Essbereich aus einem langen Tisch, an dem die Gäste auf Barhockern sitzen und die mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Küche von... Sie haben es erraten, Bruno Verjus genießen.

Das Restaurant wurde im vergangenen Jahr erstmals in die Liste aufgenommen und schaffte es gleich bei seinem ersten Auftritt in die Top 10. Keine kleine Leistung. Das Besondere an Table ist, dass alles auf Bestellung zubereitet wird, insbesondere die Farben des Tages, ein täglich wechselndes Gericht, das sich an den Kräutern und Gemüsen der Saison orientiert.

Squid at Table Table by Bruno Verjus

Ob Hummer von der Île d'Yeu, weißer Spargel aus dem Elsass oder Wildlachs aus Ardour - Verjus' 400-Euro-Tagesmenü lässt diese wunderbaren Lebensmittel in den Vordergrund rücken.

Das DiverXO auf dem vierten Platz rundet das europäische Ranking der 50 besten Restaurants ab.

Das DiverXO liegt im Norden Madrids in der Nähe des Santiago-Bernabéu-Stadions und wird von Chefkoch Dabiz Muñoz geleitet. Muñoz, der mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist, zeichnet sich durch seine leichtfüßigen Fischgerichte aus.

WERBUNG

Das 450 € teure Degustationsmenü bietet witzige, theatralische Kombinationen wie "Nigiri aus den Pyrenäen, japanische Paella oder gerösteter Kaviar mit Vindaloo-Curry und griechischem Joghurt". Wenn Sie hingehen, sollten Sie auf keinen Fall die Weinbegleitung durch den weltbesten Sommelier 2023, Miguel Ángel Millán, auslassen.

Den Abschluss der Top Five bildet Maido, ein japanisch-peruanisches Fusionsrestaurant in der südamerikanischen Hauptstadt Lima.

Die besten Patisserien macht die Französin Nina Métayer.

Hier ist die vollständige Liste der 50 besten Restaurants: