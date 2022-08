Was macht Gazprom so mächtig?

Die Einschränkung der Erdgaslieferungen des russischen Unternehmens Gazprom treiben Europa um.

Das Energieunternehmen hat bereits die Erdgaslieferungen in zwölf EU-Länder teilweise oder ganz eingestellt. Das schwindende Angebot treibt die Preise in die Höhe und drückt die Wirtschaft näher in Richtung Abschwung.

Gazproms Maßnahmen, für die in der Regel technische Gründe angegeben werden, haben den Vorwurf aufkommen lassen, das Unternehmen folge unmittelbar Anweisungen aus dem Kreml und diene als Vergeltungsinstrument, um die EU den Preis für die Sanktionen zahlen zu lassen, die seit dem Ausbruch des Krieges Ukraine gegen Russland verhängt wurden.

Während die EU große Anstrengungen unternimmt, um sich von russischen Brennstoffen freizumachen, ist der Weltmarkt umkämpft und Gazprom verfügt immer noch über großen Einfluss.

Die Regierungen bereiten ihre Unternehmen und ihre Bevölkerung bereits für den Fall vor, dass russisches Erdgas gar nicht mehr zur Verfügung steht und deutliche Engpässe entstehen.

