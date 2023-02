EU-Korruptionsskandal: Eva Kaili muss weiter in Haft bleiben

Eva Kaili, die ehemalige griechische Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, bleibt weiterhin in Haft. Das entschied ein Gericht am Donnerstag in Brüssel.

Kailis Festnahme ist Teil des Korruptionsskandals im EU-Parlament. Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt über Versuche des Golfstaats Katar und Marokko, wirtschaftliche und politische Entscheidungen im Europäischen Parlament zu beeinflussen.

Ihre Anwälte hatten gefordert, Kaili unter Auflagen freizulassen oder sie zumindest elektronisch zu überwachen, aber die Kammer war anderer Meinung.

Sven Mary, Kailis Anwalt: „Wenn jemand nur zu einem Symbol wird und es bei der Inhaftierung nur darum geht, jemanden festzuhalten, weil sie Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments ist, halte ich das für unangemessen.“

Ihr griechischer Anwalt verurteilte die geheimen Anhörungen von Pier Antonio Panzeri, dem mutmaßlichen Drahtzieher einer kriminellen Vereinigung im Zusammenhang mit dem Skandal.

Panzeri hat mit den belgischen Behörden vereinbart, vollständig auszusagen, um möglicherweise Strafnachlass zu erhalten.

Michalis Dimitrakopoulos, Kailis Anwalt: „Das einzige, was er sagte, war, dass er gehört hatte, dass Katar ihr 2019 bei ihrem Wahlkampf geholfen hatte. Das ist eine Lüge. Er hatte es gerade gehört, er hat keine Beweise, um es zu rechtfertigen. Herr Panzeri ist es derzeit unzuverlässig. Er ist bereit, jeden anzuklagen, um sich und seine Familie vor der Haft zu retten.“

Am Donnerstag fand auch die erste Anhörung des belgischen EU-Abgeordneten Marc Tarabella statt, der letzte Woche nach Aufhebung seiner Immunität festgenommen worden war.

Tarabellas Anwalt beantragte, den Ermittlungsrichter wegen Befangenheit abzulösen. Mit dem von ihm ausgestellten Haftbefehl habe er gegen die Unschuldsvermutung verstoßen. Der Richter wurde für diese Sitzung ersetzt.

Max Toller, Tarabellas Anwalt: „Aus unserer Sicht gibt es nicht die geringste Spur von verdächtigem Geld seitens Herrn Tarabellas. Wir haben eine Analyse durch einen Rechtsexperten vorgenommen. Diese haben wir heute eingereicht. Sie hat dazu geführt, dass es keinen Hinweis auf Zahlungen von 120.000 oder 140.000 Euro auf das Konto von Herrn Tarabella gibt, indirekt oder in bar.“

Unterdessen richteten zehn sozialistische EU-Abgeordnete aus Italien einen Brief an Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, in dem sie die Haftbedingungen ihrer ehemaligen Kollegin Kaili im Gefängnis von Haren anprangerten.