Trotz Fortschritten bei der Gleichstellung der Geschlechter sind Frauen in internationalen Sicherheits- und Verteidigungspositionen nach wie vor in der Minderheit, wie Botschafter und Experten gegenüber Euronews erklärt haben. Dies gilt insbesondere, wenn es um schwierige Verteidigungsthemen geht, einschließlich Gesprächen über das Militär, da dieser Bereich traditionell von Männern dominiert wird.

"Wir machen Fortschritte, aber manche Reflexe sind hartnäckig, und Frauen sind in den hochrangigen Sitzungen, an denen ich teilnehme, nach wie vor unterrepräsentiert", sagte die französische Botschafterin bei der NATO, Muriel Domenach, in einem Interview mit Euronews: "Ich habe immer an Sitzungen teilgenommen, bei denen nur sehr wenige Frauen anwesend waren, und je höher das Niveau und der Grad der Bedeutung der so genannten harten Sicherheitsfragen, desto weniger Frauen sind anwesend", fügte sie hinzu.

Domenach ist eine von nur sechs weiblichen Botschaftern bei der NATO, einem Sicherheits- und Verteidigungsbündnis mit 30 Teilnehmerstaaten, das durch den Krieg in der Ukraine an Bedeutung gewonnen hat. Sie wies darauf hin, dass beim Beitritt Westdeutschlands zur NATO im Jahr 1955 ein Abkommen nur von männlichen Botschaftern unterzeichnet wurde: "Wenn Sie sich die Unterzeichnung des Beitrittsprotokolls von Schweden und Finnland Anfang Juli letzten Jahres ansehen, werden Sie feststellen, dass unter den 30 Verbündeten sechs Frauen waren, d.h. 20%."

Die Unterzeichnung des Protokolls über den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur NATO, 1955 NATO

Kanadas ehemalige Botschafterin bei der NATO, Kerry Buck, die als einzige Frau dieses Amt für ihr Land ausgeübt hat, erklärte gegenüber Euronews, dass viele wichtige Länder inzwischen durch Botschafterinnen vertreten seien, dass aber die Zahlen nach wie vor "ziemlich einseitig" seien.

"Wenn man als Botschafterin sein Land vertritt, wird man von anderen Diplomaten als Repräsentantin des eigenen Landes angesehen. Meiner Erfahrung nach wurde ich als kanadische Botschafterin nicht anders behandelt, meine Stimme wurde nicht übergangen", so Buck. "Ich glaube aber, dass es in den verschiedenen Ländern einen Unterschied bei den Aufstiegsmöglichkeiten zu diesen Positionen gibt. Unterschiedliche Perspektiven führen zu unterschiedlichen Entscheidungen".

"Eine Vielfalt an Stimmen, Erfahrungen und Fähigkeiten ist wichtig für bessere Entscheidungen, eine bessere Politik und eine bessere Diplomatie", sagte Karin Johnston, Senior Fellow bei Women in International Security und außerordentliche Professorin an der American University. "Eine Vielfalt von Stimmen bringt andere Perspektiven und andere Wege der Entscheidungsfindung mit sich", fügte sie hinzu. "Wenn alle Anwesenden weiß und männlich sind, kommen sie vielleicht alle zum gleichen Ergebnis, weil sie alle gleich denken."

In einer im Jahr 2000 verabschiedeten Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen wurde eine stärkere Beteiligung von Frauen an Sicherheits- und Friedensbemühungen gefordert und anerkannt, dass sie eine wichtige Rolle bei der Verhütung und Lösung von Konflikten spielen.

In der Resolution wird auch betont, wie wichtig es ist, dass Frauen gleichberechtigt und in vollem Umfang an allen Bemühungen um die Erhaltung und Förderung von Frieden und Sicherheit beteiligt werden. Johnston weist darauf hin, dass akademische Berichte und statistische Analysen gezeigt haben, wie wichtig unterschiedliche Ansichten bei Friedensverhandlungen sind.

Eine statistische Analyse in einem Bericht des Internationalen Friedensinstituts aus dem Jahr 2015 zeigte, dass die Beteiligung von Frauen an Friedensprozessen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Abkommen Bestand hat. Einem UN-Bericht aus dem Jahr 2021 zufolge waren Frauen jedoch zwischen 1992 und 2019 im Durchschnitt nur zu "13 % Verhandlungsführerinnen, 6 % Vermittlerinnen und 6 % Unterzeichnerinnen in wichtigen Friedensprozessen".

In sieben von zehn Friedensprozessen waren keine Frauen als Vermittlerinnen oder Unterzeichnerinnen vertreten. Laut Buck bedeutet die Beteiligung von Frauen nicht, dass die Diskussion zwangsläufig radikal anders verlaufen wird, sondern dass sich die Erfahrungen von Frauen von denen männlicher Diplomaten unterscheiden und ihre Stimmen gehört werden sollten.

"Die Beteiligung von Frauen mit unterschiedlichen Erfahrungen an Diskussionen über Frieden, Sicherheit und Verteidigung ist absolut notwendig.

Gleichstellung der Geschlechter 'ungleich verteilt'

Johnston schrieb in einem Strategiepapier aus dem Jahr 2021, dass die EU mit ihrer Gleichstellungsstrategie zwar Fortschritte gemacht habe, die Errungenschaften jedoch "ungleich verteilt und umgesetzt" worden seien, insbesondere in den Bereichen Außen- und Sicherheitspolitik. Eines der Ziele der EU-Gleichstellungsstrategie ist es, ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern in Entscheidungsprozessen und in der Politik zu erreichen. Laut Johnston besteht eines der größten Probleme darin, Daten und Informationen über Frauen im Militär und in EU-Missionen zu finden. Das Fehlen von Zahlen zur Aufschlüsselung der Fortschritte war einer der Gründe, warum die deutsche Europaabgeordnete der Grünen, Hannah Neumann, die Kampagne #Shecurity Index startete.

Laut dem Bericht aus dem Jahr 2022 sind Frauen im Militär und in der Polizei weltweit nach wie vor stark unterrepräsentiert, und es dauert durchschnittlich 154 Jahre, bis die Geschlechterparität in den globalen Streitkräften erreicht ist. Während die UN-Missionen 2021 die Geschlechterparität erreicht haben, so der Bericht weiter, ist die Vertretung von Frauen in EU-Missionen "deutlich geringer". Im Jahr 2022 lag der Anteil der Frauen am Gesamtpersonal der zivilen EU-Missionen bei 26,2 %. Nur 23,1 % der Botschafterposten waren mit Frauen besetzt.

Frauen drinnen halten

Aber Johnston sagt: "Es kommt nicht nur darauf an, Frauen ins Land zu holen. Es geht auch darum, sie zu halten, damit sie etwas bewirken können, und darum geht es bei der Geschlechterintegration". Sie sagt, dass die Sicherstellung der Beförderung von Frauen und die Bereitstellung von Leistungen wie Kinderbetreuung dazu beitragen können, dass Frauen in diesen Positionen bleiben.

"Diejenigen, die uns rekrutiert haben, sagten uns ganz offen, dass Diplomatie, Sicherheit und Verteidigung nichts für Frauen seien, dass man keine Familie haben könne, dass man sich entscheiden müsse." Botschafterin Muriel Domenach

Der Nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten, Jake Sullivan, rechts, spricht mit der Ständigen Vertreterin Frankreichs bei der NATO, Muriel Domenach Virginia Mayo/AFP

Domenach sagte, dass es immer noch die Ansicht gibt, dass diese Bereiche keine Frauensache sind, was dazu führt, dass weniger Frauen in diese Bereiche eintreten, zusätzlich zu den Problemen mit dem großen Bedarf nach Mobilität innerhalb der Diplomatie. Aber das hat sich seit ihrer Anfangszeit geändert, so Domenach. "Diejenigen, die uns einstellten, sagten uns ganz offen, dass Diplomatie, Sicherheit und Verteidigung nichts für Frauen seien, dass man keine Familie haben könne, dass man sich entscheiden müsse". Sie fügte hinzu, dass allein die Vertretung von Personen im Mutterschafts- oder Vaterschaftsurlaub eine große Entwicklung gegenüber ihrer Anfangszeit in der Diplomatie darstellt.

"Es ist wichtig, mehr Vielfalt zu haben, sowohl aus Gründen der Fairness als auch aus Gründen der Klugheit", sagte Domenach.