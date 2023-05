Das BIP in der EU wird nun auf 1,0 % im Jahr 2023 und 1,7 % im Jahr 2024 prognostiziert, während zuvor 0,8 % und 1,6 % erwartet worden waren.

Die europäische Wirtschaft zeigt sich in einem schwierigen globalen Kontext weiterhin widerstandsfähig und dürfte in den kommenden zwei Jahren stärker wachsen als erwartet.

Dies ist auf niedrigere Energiepreise, nachlassende Versorgungsengpässe und einen starken Arbeitsmarkt zurückzuführen, der im ersten Quartal 2023 ein moderates Wachstum unterstützte und die Befürchtungen einer Rezession ein für alle Mal zerstreute.

Dies sind die wichtigsten Ergebnisse der Europäischen Kommission, die am Montag in Brüssel ihre Frühjahrsprognose vorgestellt hat.

Dieser besser als erwartete Jahresbeginn hebt die Wachstumsaussichten für die EU-Wirtschaft auf 1,0 % im Jahr 2023 (gegenüber 0,8 % in der Winter-Zwischenprognose) und 1,7 % im Jahr 2024 (1,6 % in der Winterprognose) an, wie aus den Daten hervorgeht.

Die Aufwärtskorrekturen für den Euroraum bewegen sich in einer ähnlichen Größenordnung, wobei das BIP-Wachstum nun bei 1,1 % bzw. 1,6 % in den Jahren 2023 und 2024 erwartet wird.

Irland wird mit 5,5 % in diesem Jahr und 5,0 % im Jahr 2024 voraussichtlich das höchste Wachstum der 27 Mitgliedstaaten des Blocks verzeichnen. Schweden und Estland hingegen werden in diesem Jahr mit einem BIP von -0,5% bzw. -0,4% schrumpfen. Für das baltische Land dürfte das Jahr 2023 daher das zweite Jahr in Folge mit einem negativen Wachstum sein, aber es wird prognostiziert, dass es sich dann stark erholt und 2024 um 3,1 % wächst.

Die Wirtschaftsmacht Deutschland dürfte in diesem Jahr nur ein schwaches Wachstum von 0,2 % verzeichnen, gefolgt von 1,4 % im nächsten Jahr. Frankreich dürfte in diesem Jahr mit 0,7 % etwas besser abschneiden und im darauf folgenden Jahr doppelt so stark wachsen.

Aber es gibt nicht nur gute Nachrichten. Aufgrund des anhaltenden Kernpreisdrucks wurde die Inflation im Vergleich zum Winter ebenfalls nach oben korrigiert und wird nun für 2023 mit 6,7 % und für 2024 mit 3,1 % prognostiziert, wobei die Prognose für den Euroraum niedriger ausfällt.

Am stärksten betroffen ist Ungarn, wo die Inflation in diesem Jahr 16,4 % erreichen dürfte, gefolgt von der Tschechischen Republik und Polen mit Werten um die 12 %.

Luxemburg, Belgien und Spanien dürften in diesem Jahr die niedrigsten Inflationswerte - zwischen 3 und 4 % - aufweisen.

"Die EU-Wirtschaft hält sich angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine bemerkenswert gut, was zu einer Anhebung der heutigen Wachstumsprognose für 2023 führt", so Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der Europäischen Kommission.

"Da die Energiepreise deutlich gesunken sind, sollten die Regierungen in der Lage sein, Unterstützungsmaßnahmen auslaufen zu lassen und ihre Schuldenlast zu verringern."

Deutlich niedrigere Energiepreise wirken sich positiv auf die Wirtschaft aus und senken die Produktionskosten der Unternehmen. Auch für die Verbraucher sinken die Energierechnungen, wenngleich der private Verbrauch aufgrund des hinter der Inflation zurückbleibenden Lohnwachstums gedämpft bleiben dürfte.

Nachdem die Gesamtinflation im Jahr 2022 ihren Höchststand erreicht hatte, ging sie im ersten Quartal 2023 weiter zurück, da die Energiepreise stark rückläufig waren. Die Kerninflation, also die Gesamtinflation ohne Energie und unverarbeitete Nahrungsmittel, erweist sich jedoch als hartnäckiger.

Im März erreichte sie mit 7,6 % einen historischen Höchststand, dürfte aber über den Prognosehorizont hinweg allmählich zurückgehen, da die Gewinnmargen den höheren Lohndruck auffangen und sich die Finanzierungsbedingungen verschärfen.

"Die Inflation hat sich als hartnäckiger erwiesen als erwartet, wird aber den Prognosen zufolge im weiteren Verlauf des Jahres 2023 und im Jahr 2024 allmählich zurückgehen. Und die Verbesserung der öffentlichen Finanzen wird sich fortsetzen, da die Stützungsmaßnahmen für den Energiesektor schrittweise zurückgenommen werden", erklärte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni gegenüber Reportern.

Die Kommission veröffentlicht jedes Jahr zwei umfassende Prognosen (Frühjahr und Herbst) und zwei Zwischenprognosen (Winter und Sommer). Die Zwischenprognosen umfassen das jährliche und vierteljährliche BIP und die Inflation für das laufende und das folgende Jahr für alle Mitgliedstaaten sowie die Aggregate für die EU und den Euroraum.

Die Sommerprognose 2023 der Europäischen Kommission wird die BIP- und Inflationsprognosen aktualisieren und voraussichtlich im Juli 2023 vorgelegt werden.