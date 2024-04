Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Die Europäische Union muss größer werden, oder sie riskiert, an ihrer Ostflanke mit einem „neuen Eisernen Vorhang“ konfrontiert zu werden, so der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel am Vorabend des 20. Jahrestags der größten Erweiterung der Geschichte der EU.