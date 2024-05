Vor dem Hintergrund wachsender Unzufriedenheit und Misstrauens gegenüber dem System und dem Verhalten der Politiker versuchen Außenseiterkandidaturen, die abgestumpften Wähler für sich zu gewinnen und die fast 50 % der Wähler zu mobilisieren, die bei Europawahlen eher zu Hause bleiben.

Alvise Pérez, ein politischer Agitator und Social-Media-Persönlichkeit in Spanien, hat es geschafft, in nur zwei Wochen die 15.000 Unterschriften zu sammeln, die für eine Kandidatur bei den Europawahlen erforderlich sind, und dabei die Hunderttausende von Anhängern zu mobilisieren, die er auf seinen Kanälen Telegram und Instagram sammelt.

Seit Jahren hat Luis "Alvise" Pérez Fernández eine große virtuelle Gemeinschaft um seine kontroversen Videos aufgebaut , in denen er die angebliche Korruption der Politiker und den institutionellen und moralischen Verfall anprangert, unter dem Spanien und Europa seiner Meinung nach leiden.

Als Aufwiegler von Protesten wie dem, der den Sitz der sozialistischen Partei von Pedro Sánchez während der Verabschiedung des Amnestiegesetzes für Carles Puigdemont umzingelte, oder den Agrarmobilisierungen haben ihm seine scharfen Reden unter seinen Anhängern den Spitznamen "Geißel der Politiker" eingebracht.

Viele seiner Ideen stimmen mit denen der spanischen und europäischen extremen Rechten überein, aber Alvise behauptet, dass er alle politischen Parteien unabhängig von ihrer Ideologie angreift. "Was uns interessiert, ist die Korruption, und es ist uns egal, welche Farbe sie trägt.

Der Name von Alvises Kandidatur, "Se acabó la fiesta" (Das Fest ist vorbei), hat in Spanien Aufmerksamkeit erregt, da es ihr gelungen ist, in den Umfragen für die Europawahlen aufzusteigen, was ihr mindestens einen Abgeordneten im Straßburger Parlament einbringt.

"Ich habe beschlossen, eine politische Partei zu gründen, weil die Alternative darin bestand, auf einem Hügel zu leben. Die verkommene Gesellschaft in den europäischen Großstädten ermutigt einen nicht, etwas anderes zu tun", so Alvise Pérez gegenüber Euronews.

Der Kandidat orientiert sich an anderen politischen Außenseitern wie Javier Milei in Argentinien und Nayib Bukele in El Salvador, die in ihren jeweiligen Ländern Erfolg hatten, weil sie versprachen, das System von außen zu zerstören.

"Die Korruption hat viele Beine: politische, mediale und juristische. Wir führen einen offenen Krieg gegen alles, was dazu geführt hat, dass dieses System nicht mehr für die Spanier, sondern für eine korrupte Elite da ist".

Eine digitale und guerillaartige Kampagne

Alvise Pérez hat seine Anhänger aufgefordert, für ihn Wahlkampf zu machen Cortesía de Alvise Pérez

Alvise hat eine Liste für die Europawahlen mit Mitgliedern seiner eigenen virtuellen Gemeinschaft erstellt, verspricht, sein Gehalt als Europaabgeordneter jeden Monat unter seinen Anhängern zu verlosen und ein Referendum über den Austritt Spaniens aus der EU anzusetzen, wenn das Land seine Beziehungen zu Brüssel nicht neu verhandelt.

Pérez' Popularität hat sich vor allem in der digitalen Sphäre entwickelt. Mit mehr als zwei Millionen Followern und bis zu fünf Millionen täglichen Zugriffen auf seine sozialen Netzwerke stützt Alvise seinen Wahlkampf auf die Loyalität seiner Gemeinschaft.

"Die Menschen haben sich in kleinen Gruppen selbst finanziert und organisiert", erklärte der Kandidat und hob die aktive Beteiligung seiner Anhänger an der Kampagne hervor.

Anstatt Geld für traditionelle Massenveranstaltungen auszugeben, hat sich Pérez für eine nüchterne und direkte Kampagne entschieden. Er hat seine Anhänger gebeten, ihre eigenen Plakate zu drucken und zu verteilen, und er hat der Nutzung sozialer Medien Vorrang eingeräumt, um die Wähler zu erreichen.

Die Herausforderung der Wahlenthaltung

Pérez versucht, die Millionen Spanier zu erreichen, die sich vom politischen System entfremdet fühlen und größtenteils nicht wählen gehen. "Ich denke, dass es Millionen von Spaniern gibt, die von all diesen Leuten die Nase voll haben und ihr Vertrauen in eine Person setzen wollen, die fünf Jahre damit verbracht hat, Dreck über sie auszugraben", sagte er.

In einem Land, in dem sich fast 50 % der Wähler bei den Europawahlen der Stimme enthalten, sieht Pérez eine Chance, diese enttäuschten Wähler zu mobilisieren, aber es ist keine leichte Aufgabe, diejenigen zu mobilisieren, die zu Hause bleiben.

Laut Jaime Coulbois, Forscher am Institut für Politikwissenschaft der Autonomen Universität Madrid (UAM), "sind Europawahlen das, was wir im politischen Jargon Wahlen zweiter Ordnung nennen. Das heißt, es handelt sich um Wahlen, bei denen das Ergebnis weniger wichtig ist, das Interesse geringer ist und die Wahlbeteiligung daher immer niedriger ist".

Bei Wahlen „zweiter Ordnung“ wagen es die Menschen, für etwas ausgefallenere Optionen zu stimmen Jaime Coulbois Politikwissenschaftler, Autonome Universität Madrid (UAM)

Aber gerade deshalb ist die nützliche Stimme tendenziell weniger verbreitet und ermöglicht es den Wählern, weniger konventionelle Optionen zu unterstützen. "Bei Wahlen zweiter Ordnung gibt es viel weniger nützliche Stimmen, gerade weil sie als weniger wichtig wahrgenommen werden, trauen sich die Menschen, für etwas phantasievollere Optionen zu stimmen", fügt Coulbois hinzu.

Für den Politikwissenschaftler der UAM "könnte man meinen, dass die Wähler, die sich von den traditionellen Parteien, die sie normalerweise nicht wählen, nicht vertreten fühlen, zur Wahl gehen sollten, aber in der Praxis bleiben diese Menschen in der Regel zu Hause".

Was die Anti-Establishment-Kandidaturen angeht", fügte Coulbois hinzu, "die einfach gegen alles protestieren und vorgeben, eine Kandidatur zu präsentieren, die gegen alles ist... Das ist etwas, das sehr erfolgreich war, typischerweise in der Krise von 2008 und der Großen Rezession, die in den nächsten Jahren andauerte. Wir haben gesehen, dass viele Bürger für alles gestimmt haben, was sich gegen das Establishment richtete. Aber speziell in Spanien würde ich sagen, dass dieser Moment vorbei ist".

Lusi Maria Brown neben einem Mitglied ihrer Liste Iustitia Europe Cortesía de Luis María Pardo

Iustitia Europa, die Kandidatur gegen das COVID-Zertifikat

Parallel dazu versucht die Partei Iustitia Europa, die Stimmen derjenigen zu gewinnen, die mit dem System unzufrieden sind. Ihr Kandidat Luis María Pardo, der für seinen Einsatz gegen die Beschränkungen während der COVID-19-Krise bekannt ist, kritisiert die Beschränkungen und den "Zwang" zur Impfung durch das COVID-Zertifikat.

"Das COVID-Zertifikat wurde als Methode eingesetzt, um Menschen zur Impfung zu zwingen. Es war ein Instrument, das für perverse Zwecke eingesetzt wurde", sagt Pardo gegenüber Euronews. Er ist der Meinung, dass die Bürger oft durch die Handlungen der Politiker und die Auflagen der Europäischen Union in ihren Rechten eingeschränkt werden.

"Wenn Politiker die Spielregeln ändern und die Justiz die Regeln der Politiker anwendet, wohin sollen sich die Bürger dann wenden? Zu den Institutionen, um die Spielregeln zu ändern, damit die Rechte der Menschen nie wieder verletzt werden", sagte der Kandidat von Iustitia Europa.

Iustitia Europa betont, dass die Bürger die Bedeutung der Europawahlen verstehen müssen, da dort Regelungen beschlossen werden, die viele Aspekte des täglichen Lebens betreffen. "Wir glauben, dass es eine wichtige kritische Masse gibt, die im Laufe der Jahre festgestellt hat, dass sie in keiner Weise vertreten ist", schloss er.