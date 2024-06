Wo finden heute die Wahlpartys statt?

Von der ruhigen Eleganz des Brüsseler Stanhope-Hotels bis zur pulsierenden Energie der Berliner Columbiahalle - hier ein Überblick wo politische Familien von rechts bis links heute Abend feiern - oder in die Gläser weinen.

Wahlnächte sind von Natur aus emotional, mit einer Mischung aus Vorfreude, Jubel und Enttäuschung.

Wenn die Ergebnisse eintrudeln und eine aufgeladene Atmosphäre entsteht, wird es für einige Tränen der Freude geben, weil harte Arbeit und Engagement belohnt werden, wenn Kandidaten oder Parteien als Sieger hervorgehen. Andere hingegen werden bittere Tränen in ihre Gläser weinen, wenn sie an fünf Jahre politische Bedeutungslosigkeit denken. Für letztere gibt es jedoch zumindest den Trost, dass sie wahrscheinlich nicht allein sind, denn die parteipolitische Wahl-Parties in Brüssel und den Hauptstädten finden in jedem Fall statt.

Die Orte, an denen man in Brüssel sein sollte

Die Europäische Volkspartei (EVP) wird ihre Wahlkampfveranstaltung im eleganten Stanhope-Hotel am Brüsseler Square de Meeûs abhalten, nur einen Steinwurf vom Parlament entfernt und gegenüber dem Sitz der Partei.

Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr und es werden Auftritte der Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen, des Parteivorsitzenden Manfred Weber und des Generalsekretärs Thanasis Bakolas erwartet.

Es wird erwartet, dass Weber und von der Leyen - die den Wahlkampf am Freitag auf einer Kundgebung in München gemeinsam beendet haben - Erklärungen abgeben werden, bevor sie beide ins Europäische Parlament fahren, wo sie die Partei feiern werden, die bei den EU-Wahlen wahrscheinlich die meisten Sitze erringen wird.

Anders als vor fünf Jahren haben die europäischen Sozialdemokraten keine offizielle Veranstaltung organisiert, sondern Anhänger und Aktivisten haben sich in der Ginette Bar am Place Luxembourg vor dem Parlament versammelt.

Die rechtsextreme Gruppe Identität der Demokratie (ID) hat keine Pläne für Partys in Brüssel - was eine Zärtlichkeit gegenüber der Stadt im Einklang mit ihrer Politik offenbart.

Die liberale Fraktion Renew Europe und die Fraktionen der Grünen und der Linken haben jeweils Räume im Europäischen Parlament gebucht, um die Ergebnisse zu verfolgen - sie haben Vertreter von NRO, Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft eingeladen, um mit ihnen den Wahlausgang live zu kommentieren.

Besondere Veranstaltungsorte in Europa

Die meisten nationalen Parteien - wie die italienische Lega in Mailand und die spanische Vox in Madrid - ziehen es vor, ihre Wahlbeobachtungspartys in der gemütlichen Umgebung ihrer eigenen Zentralen zu veranstalten.

Mit einigen noblen Ausnahmen.

Obwohl Umfragen im Vorfeld der Wahlen darauf hindeuten, dass die deutschen Grünen heute Abend bis zu neun Abgeordnete verlieren könnten, haben sie den mutigen Schritt gewagt, heute Abend eine Wahlparty mit Spitzenkandidat Terry Reintke in der Berliner Columbiahalle zu veranstalten - einer Konzerthalle mit einer Stehplatzkapazität von bis zu 3.500 Personen.

Nach einem intensiven Wahlkampf im benachbarten Frankreich wird La France Insoumise (Die Linke) stattdessen ihren Widerstand gegen den Aufstieg der rechtsextremen Partei von Le Pen feiern, die in Frankreich als großer Gewinner erwartet wird.

Französischen Medienberichten zufolge ist der gewählte Veranstaltungsort La Rotonde Stalingrad. Der Name scheint eine Anspielung auf die politische Ausrichtung der Gruppe zu sein, tatsächlich handelt es sich aber um ein Musik- und Speiselokal im charmanten Pariser Stadtteil La Villette.