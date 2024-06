Notre Dame: Kathedrale wird nicht vor den Olympischen Spielen wiedereröffnet

Von Euronews mit AP

Die ikonische Pariser Kathedrale soll erst am 8. Dezember 2024 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

An der historischen französischen Kathedrale Notre Dame in Paris werden die letzten Arbeiten durchgeführt. Die Steine und Marmorböden werden restauriert. Die ersten Schimären und Wasserspeier sind angebracht worden. Die Handwerker stellen die Verkleidung der Turmspitze fertig.

Die vom Architekten Viollet-le-Duc aus dem 19. Jahrhundert entworfene Leinwand mit der Jungfrau und dem Kind wurde soeben wiederhergestellt und an ihren ursprünglichen Platz zurückgebracht.

2019 kam es zu einem verheerenden Brand, der die Kathedrale schwer beschädigte. Nach dem Brand hatte der französische Präsident Emmanuel Macron versprochen, das historische Gebäude innerhalb von fünf Jahren wieder aufzubauen.

Im Februar wurde das Baugerüst entfernt, um die neue Turmspitze der Kathedrale mit goldenem Hahn und Kreuz zu enthüllen

William Bloy, Dachdecker und Teamleiter von Entreprise Balas, erklärte: "Dieser Dachfirst wiegt mehr oder weniger 270 Kilogramm. Wir haben also mehrere Elemente: die Dachspitze, die den großen Teil darstellt, und die Zacken, die den kleinen Teil bilden. Wir haben noch vier Endstücke vor uns, sind also wirklich am Ende des Schiffes."

Die Kathedrale soll jedoch erst am 8. Dezember 2024 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das bedeutet, dass die Zuschauer, die die Stadt anlässlich der Olympischen Spiele besuchen, die Kathedrale nicht von innen sehen können.