Von Euronews mit AP

Weniger als eine Woche vor den Neuwahlen in Frankreich setzt das neue linke Wahlbündnis Front Populaire, auf Deutsch: Volksfront, auf neue Freiwillige im Wahlkampf. Besonders in ländlichen Gegenden will das Linksbündnis eine Alternative zur rechtsextremen Rassemblement National bieten.