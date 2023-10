Iron Dome: Wie funktioniert das israelische Raketenabwehrsystem?

Iron Dome ist seit 2011 in Betrieb und Israels erste Verteidigungslinie gegen Raketen. Wir haben mit einem Experten gesprochen, um zu verstehen, wie das System funktioniert.

WERBUNG

Am 7. Oktober feuerten militante Hamas-Kämpfer im Rahmen eines Überraschungsangriffs, der den israelisch-palästinensischen Konflikt neu entfacht hat, ein Sperrfeuer von Raketen aus dem blockierten Gazastreifen auf Israel ab.

Der Schlüssel zur Abwehr der Raketen auf israelischer Seite ist das Raketenabwehrsystem Iron Dome, das seit seiner Inbetriebnahme im Jahr 2011 zu einem Eckpfeiler der israelischen Sicherheit geworden ist.

Es wurde vom staatlichen israelischen Verteidigungsunternehmen Rafael entwickelt und hat sich im Laufe der Jahre als besonders effektiv erwiesen. Die israelischen Behörden geben an, dass die Militärtechnologie eine Erfolgsquote von 90 Prozent beim Abfangen feindlicher Raketen aufweist.

Wie genau funktioniert Iron Dome?

Jede Iron-Dome-Batterie, von der mindestens 10 auf israelischem Gebiet in Betrieb sein sollen, besteht aus drei Komponenten. Die erste ist ein Radar, das ankommende Raketen aufspürt. Dann gibt es die Tamir-Abfangrakete, die gestartet wird, um die ankommende Rakete in der Luft abzufangen.

Schließlich gibt es noch ein Kommando- und Kontrollzentrum, das die Software enthält, die die Nachricht vom Radar erstellt und an die Abfangrakete sendet.

Das System ist für das Abfangen von Raketen mit einer Reichweite zwischen 4 km und 70 km ausgelegt.

Wie wirksam ist Iron Dome?

Trotz der von israelischen Militärs angegebenen Erfolgsquote von 90 Prozent bezeichnet Jean-Loup Samaan, Senior Research Fellow am Nahost-Institut der Universität Singapur, die Frage nach der Wirksamkeit von Iron Dome als "sehr umstritten".

"Der Grund dafür ist, dass wir uns letztendlich auf Schätzungen und Daten verlassen müssen, und das sind die Daten der israelischen Regierung", erklärte er gegenüber Euronews Next.

"Bis jetzt hat die israelische Regierung gesagt, dass die Wirksamkeit von Iron Dome ziemlich hoch ist. Sie sprechen von einer Abfangquote von 90 Prozent. Die Frage ist zunächst, was diese Abfangrate genau bedeutet", fügte er hinzu.

Samaan weist darauf hin, dass die 'eiserne Kuppel' nur Raketen abfängt oder zerstört, die als Bedrohung für zivile Stadtgebiete gelten.

"Wenn eine Rakete aus dem Gazastreifen in ein unbewohntes Gebiet in Israel geschickt wird, wird Iron Dome nicht aktiviert. Es ist also schwer zu sagen, was genau hinter der 90-prozentigen Wirksamkeit steckt", sagte er.

Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Wirksamkeit von Iron Dome auf das Samaan hinweist, ist, dass das System die Hamas oder andere militante palästinensische Gruppen nicht davon abgehalten, Raketenangriffe auf israelisches Gebiet zu starten.

"Am Samstag, dem 7. Oktober, hat die Hamas mehr Raketen abgefeuert als in den letzten zehn Tagen des Konflikts zwischen der Hamas und Israel im Jahr 2021", sagte Samaan.

"Das zeigt uns, dass Iron Dome zwar operativ wirksam sein mag, aber strategisch gesehen die palästinensischen Organisationen nicht wirklich abschreckt", fügte er hinzu.

Wie wird Iron Dome finanziert?

Die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft von Iron Dome ist mit hohen Kosten verbunden. Laut Samaan kostet bereits eine einzige Tamir-Abfangrakete schätzungsweise 50.000 Dollar (47.251 Euro).

Ursprünglich wurde Iron Dome von Israel selbst finanziert, doch wegen der hohen Kosten des Systems musste sich das Land auf seinen langjährigen Verbündeten, die Vereinigten Staaten, verlassen.

Aus einem Bericht des US Congressional Research Service geht hervor, dass die USA fast 3 Milliarden Dollar (2,8 Milliarden Euro) für Iron-Dome-Batterien, Abfangjäger, Koproduktionskosten und allgemeine Wartungsarbeiten bereitgestellt haben.

"Seit 2016 sind die USA und Israel der Ansicht, dass die Unterstützung der israelischen Raketenabwehr und insbesondere der Entwicklung und Produktion von Iron Dome ein zentraler Bestandteil der bilateralen Beziehungen ist", erklärte Samaan.

WERBUNG

"Die Idee war, dass Israel in der Lage war, eine Technologie zu finden, die sein Territorium schützen kann, aber finanziell braucht es die Unterstützung der USA, um diese Fähigkeit zu erhalten", fügte er hinzu.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete am Donnerstag, dass US-Präsident Biden den Kongress um weitere 14 Milliarden Dollar (13,2 Milliarden Euro) an Militärhilfe für Israel bitten werde.

Befürchtung einer Eskalation

In den ersten Tagen des aktuellen Konflikts schien die schiere Anzahl der von der Hamas auf Israel abgefeuerten Raketen, Schätzungen zufoge 2.200 bis über 3.000 (obwohl die Hamas behauptet, 5.000 abgefeuert zu haben), das System zu überwältigen.

Samaan betont jedoch, dass die Hamas andererseits auch nicht über einen unbegrenzten Vorrat an Munition verfügt.

"Ich vermute, dass die Hamas in den kommenden Tagen Mühe haben wird, die gleiche Anzahl von Raketen auf Israel abzufeuern", sagte er.

WERBUNG

Die vielleicht größte Sorge im Hinblick auf die Fähigkeit von Iron Dome, israelisches Gebiet weiterhin zu schützen, ist derzeit die Aussicht auf eine regionale Eskalation des aktuellen Konflikts.

"Einer der Gründe, warum Israel und vor allem die USA eine regionale Eskalation verhindern wollen, ist die Tatsache, dass die Hisbollah im Libanon, wenn sie sich in den Konflikt einmischt, über eine viel größere Feuerkraft verfügt als die Hamas", sagte Samaan.

"Sie hat Hunderttausende von Raketen. Die Hisbollah könnte also sehr schnell Iron Dome überwältigen."

Bei dem Angriff der Hamas am 7. Oktober wurden über 1.300 Israelis getötet.

Als Reaktion darauf hat Israel eine "vollständige Belagerung" des Gazastreifens angeordnet und die Enklave mit Luftangriffen bombardiert.

WERBUNG

UN-Experten haben "ernste humanitäre und rechtliche Bedenken" gegen die Belagerung geäußert, da die Bewohner des Gazastreifens keine Nahrungsmittel, kein Wasser, keinen Strom und keinen Treibstoff mehr haben.

Am Donnerstag meldete das palästinensische Gesundheitsministerium, dass mindestens 3.785 Menschen im Gazastreifen getötet worden sind.