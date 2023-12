Schon ein oder zwei Stunden Schlafverlust können sich negativ auf die Emotionen auswirken, fanden Forscher heraus.

Es ist allgemein bekannt, dass Schlafmangel nicht nur müde macht, sondern auch negative Auswirkungen auf den Körper haben kann.

Eine neue Studie hat jedoch gezeigt, dass diese schlaflosen Nächte ein noch schlechteres Ergebnis haben - sie rauben die Lebensfreude und erhöhen das Risiko von Angstzuständen.

In einer Analyse von mehr als 50 Jahren Forschung über Schlafentzug und Stimmung wollten die Forscher herausfinden, welche psychologischen Auswirkungen unsere "Gesellschaft mit hohem Schlafentzug" hat.

Für ihre in der Fachzeitschrift Psychological Bulletin veröffentlichten Ergebnisse analysierten sie Daten aus 154 Studien, die sich über fünf Jahrzehnte erstreckten.

An den Studien nahmen mehr als 5 000 Personen teil, deren Schlaf in einer oder mehreren Nächten gestört war. Einige wurden über längere Zeiträume wachgehalten, während anderen eine kürzere als die normale Schlafdauer zugewiesen wurden.

Eine andere Gruppe von Teilnehmern wurde in regelmäßigen Abständen während der Nacht geweckt.

In den Studien wurde dann mindestens eine emotionale Variable nach dem gestörten Schlaf gemessen, wobei die Teilnehmer ihre Stimmung selbst einschätzten, auf emotionale Reize reagierten und auf Symptome von Depression und Angstzuständen untersucht wurden.

Die Forscher fanden heraus, dass alle drei Arten von Schlafunterbrechungen zu weniger positiven Emotionen wie Freude, Glück und Zufriedenheit führten. Sie verstärkten auch Angstsymptome, wie z. B. eine schnelle Herzfrequenz und ein erhöhtes Maß an Sorgen.

Auch bei den Symptomen der Depression gab es einige Ergebnisse, diese waren jedoch geringer und weniger konsistent. Ähnliche Ergebnisse wurden für eine Zunahme negativer Emotionen wie Traurigkeit, Sorgen und Stress festgestellt.

"In unserer Gesellschaft, die weitgehend unter Schlafmangel leidet, ist die Quantifizierung der Auswirkungen von Schlafmangel auf die Emotionen von entscheidender Bedeutung für die Förderung der psychischen Gesundheit", so die Hauptautorin der Studie, Dr. Cara Palmer von der Montana State University.

"Diese Studie stellt die bisher umfassendste Synthese der experimentellen Schlaf- und Emotionsforschung dar und liefert eindeutige Beweise dafür, dass längere Wachphasen, verkürzte Schlafdauer und nächtliches Aufwachen das emotionale Funktionieren des Menschen negativ beeinflussen".

Palmer fügte hinzu, dass die negativen Auswirkungen "sogar nach kurzen Perioden des Schlafverlusts" auftraten, einschließlich des Aufbleibens eine oder zwei Stunden später als normal.

"Wir haben auch festgestellt, dass Schlafverlust die Angstsymptome verstärkt und die Erregung als Reaktion auf emotionale Reize abschwächt", sagte sie.

Gesellschaft mit starkem Schlafmangel

Die Forscher wiesen darauf hin, dass eine Einschränkung der Studie darin bestand, dass die Mehrheit der Teilnehmer junge Erwachsene mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren waren.

Eine altersmäßig breiter gefächerte Stichprobe könnte in künftigen Untersuchungen zu einem besseren Verständnis der Auswirkungen von Schlafentzug auf die Emotionen führen.

Sie würden auch gerne die Auswirkungen von Schlafentzug in verschiedenen Kulturen untersuchen, da die meisten Untersuchungen in dieser Studie in den Vereinigten Staaten und Europa durchgeführt wurden.

"Die Forschung hat ergeben, dass mehr als 30 Prozent der Erwachsenen und bis zu 90 Prozent der Jugendlichen nicht genug Schlaf bekommen", so Palmer.

"Die Auswirkungen dieser Forschung auf die individuelle und öffentliche Gesundheit sind in einer Gesellschaft, die weitgehend unter Schlafmangel leidet, beträchtlich. Branchen und Sektoren, die für Schlafmangel anfällig sind, wie Ersthelfer, Piloten und Lkw-Fahrer, sollten Strategien entwickeln und einführen, die dem Schlaf Vorrang einräumen, um die Risiken für die Tagesfunktionen und das Wohlbefinden zu mindern.